Di Maio (Italia Viva): "Misure per il Terzo Settore nel prossimo decreto Agosto"

"Tra le misure previste nel Decreto Agosto, finalmente è stata accolta la proposta per la quale ci battiamo da tempo: consentire l’accesso al credito attraverso il fondo garanzia Pmi a tutti gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti". Lo annuncia il deputato romagnolo Marco Di Maio, capogruppo in Commissione Affari costituzionali alla Camera e da sempre personalmente impegnato sulle questioni che riguardano il Terzo settore.



"Si tratta di una misura importante per sostenere una parte della nostra società che ha svolto e svolge un ruolo fondamentale nell'assicurare servizi e prestazioni - afferma il parlamentare -. Lo ha fatto durante la fase più acuta dell'emergenza e continua a farlo come sempre ogni giorno". "Tuttavia - aggiunge il parlamentare - la crisi ha colpito duramente anche il Terzo settore e oggi più che mai è necessario sostenerlo, perché anche dal suo potenziamento passa il rilancio del Paese. Non dimentichiamo che in questo comparto lavora circa un milione di persone e oltre 5 milioni sono i volontari. Ora non fermiamoci qui e continuare a sostenere la causa".

