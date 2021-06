Di Maio: "La Fondazione volta pagina. Gardini ha capacità, prestigio ed esperienza"

"E' entrato in carica il nuovo consiglio di amministrazione della fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che per la prima volta vede una maggioranza di donne"

"E' entrato in carica il nuovo consiglio di amministrazione della fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che per la prima volta vede una maggioranza di donne. Ed è già questo un primo segno tangibile della sensibilità del neo presidente Maurizio Gardini, una persona all’altezza del prestigio della Fondazione e del difficile compito che lo attende". Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio.

"La sua guida è una garanzia di impegno e serietà, qualità che ho avuto modo di apprezzare durante i suoi mandati di presidente nazionale di Confcooperative in questi anni - prosegue il parlamentare -. Un ruolo che mi ha permesso di collaborare con lui su molti argomenti che riguardano imprese, territorio, welfare, finanza, lavoro".

"La stima di cui gode Maurizio dentro tutte le istituzioni “romane”, la sua conoscenza del tessuto economico e sociale romagnolo, la capacità di gestire strutture complesse e guidarle verso obiettivi ambiziosi assieme alla squadra - è il giudizio del deputato Marco Di Maio -, sono un patrimonio importante che porterà in dote. Non solo per Forlì, ma data l‘importanza e la solidità della Fondazione forlivese, per il territorio romagnolo".

"Come ho già avuto modo di dirgli privatamente, ribadisco la mia totale disponibilità a lavorare insieme per costruire e sostenere progetti che guardano al futuro delle nostre comunità, come fatto con Roberto Pinza prima di lui -conclude -. Nel rispetto sacrale e reciproco dei differenti ruoli che ricopriamo. Buon lavoro a Maurizio e tutta la rinnovata squadra della Fondazione".