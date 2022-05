Di Maio nominato relatore della legge sugli Irccs: "L'esperienza dell'Irst di Meldola strategica per una vera riforma degli istituti"

Il deputato romagnolo Marco Di Maio è stato nominato relatore per la Commissione Affari costituzionali del parere sulla riforma della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). Un tema importante anche per la Romagna, che ha nell'Irst di Meldola l'unico istituto che gode di questo riconoscimento.

"Il testo del governo muove da intenti molto positivi - afferma il parlamentare - ma è lacunoso su diversi aspetti e rischia di essere una occasione mancata nel delineare una prospettiva sempre più forte e integrata per questi istituti nell'ambito del sistema sanitario nazionale".

"Stiamo lavorando per provare a migliorare il testo attraverso emendamenti, forti anche delle esperienze estremamente positivo come quelle dell'istituto tumori della Romagna di Meldola - conclude -: un patrimonio che abbiamo il dovere di valorizzare e far crescere sempre più".