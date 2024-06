Elezioni a Forlimpopoli, vivace faccia a faccia tra Garavini e Montalti davanti al pubblico del “Nuovo Piccolo Club”

E' stato un combattuto faccia a faccia quello che si è tenuto ieri sera, martedì, a Forlimpopoli, tra i due candidati sindaco Raffaele Montalti (candidato sindaco della lista “La Nostra città”) e Milena Garavini (sindaca uscente e candidata sindaco della lista “Forlimpopoli futura”). Folto e attento il pubblico che ha riempito la sala, circa 150-200 persone. Tra i due candidati non sono mancate schermaglie, specialmente su Casa Artusi, Feste Artusiane, Rocca, aree ex Sfir ed Orbat, centro storico, impianti sportivi e servizi ai cittadini. Presenti anche i candidati consiglieri Aride Poletti e Alessia Nuti per la lista di Garavini, e Gianluca Zanoni ed Elisa Dominici per la lista di Montalti.

Dal pubblico sono giunte diverse sollecitazioni, in particolare è stata posta l'urgenza della messa in sicurezza idraulica della frazione di San Pietro ai Prati e di avere più treni in fermata alla stazione. Ad ospitare il confronto, moderato da Fabio Campanella, direttore di ForlìToday, è stato il “Nuovo Piccolo Club”, in piazza Garibaldi 26 (Palazzo dell'Orologio), il cui referente Paolo Zanoli, in premessa, ha ribadito l'apartiticità del sodalizio. Un nuovo appuntamento per mettere a confronto le proposte di Garavini e Moltalti è alle 18 di mercoledì 5 giugno, in via del Castello, ed è organizzato dal circolo Arci “Bevitori longevi”. Modera l'incontro tra i due aspiranti sindaci il giornalista del Resto del Carlino Matteo Bondi.