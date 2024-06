Elezioni, il confronto della Uil. Zattini: "Grande disagio dei professionisti in sanità". Rinaldini: "Vicini ha collaborato anche con noi"

Industria, lavoro, agricoltura, sanità, servizi comunali per la terza età: sono questi i temi che sono stati al centro del dibattito di ieri sera, venerdì, tra i candidati a sindaco di Forlì Gianluca Zattini (centrodestra) e Graziano Rinaldini (centrosinistra) nell'ambito della festa del sindacato Uil. Spostato all'ultimo da piazza Morgagni in sala Santa Caterina a causa delle previsioni meteo incerte, l'incontro è stato moderato dal segretario generale della Uil Enrico Imolesi.

Lavoro e industria

E si parte subito su un tema caldo: cassa integrazione e riduzioni previste del personale allo stabilimento Electrolux sono minacce che incombono sul principale stabilimento industriale di Forlì. Il gruppo svedese, infatti, da tempo sta registrando un calo di vendite. E a porre il tema è una delegata sindacale della fabbrica. I due candidati sindaci da quel punto di vista si sono detti fiduciosi. “E' in corso una crisi commerciale, ma non di automazione o di robotica dello stabilimento”, commenta Rinaldini. “Lo stabilimento di Electrolux di Forlì è un fiore all'occhiello essendo anche un centro di innovazione e di ricerca, è una realtà difficile da mettere in disparte”, dice Zattini. Più scetticismo si è levato però da qualcuno del pubblico.

Tuttavia, per Rinaldini, ci sono dei campanelli di allarme per l'industria forlivese: calo imprenditoriale, cassa integrazione aumentata, anche se il problema maggiore è che “nell'economia della provincia di Forlì-Cesena servirebbero 41mila lavoratori, mentre le assunzioni sono state appena tremila”. Zattini da parte sua ricorda che “Forlì è una grande città industriale con aziende in crescita e leader nel mondo, un dato che ci inorgoglisce. Poi ci sono le criticità, tra cui personale ormai introvabile, un fenomeno che attraversa tutti i settori”. Un problema che per Zattini va affrontato con “formazione, orientamento scolastico e maggiore interazione tra imprese e scuole o università”. Uno dei maggiori problemi, però, per il candidato di centrodestra sono le basse retribuzioni: “La recente inflazione a due cifre si è mangiata una mensilità all'anno”.

E parlando di lavoro, domanda specifica sui decessi e infortuni sul lavoro. Su questo affonda politicamente Rinaldini: “Nell'edilizia vengono impiegati lavoratori che non hanno un'adeguata formazione, c'è poi il nuovo codice degli appalti voluto da Salvini che ha liberalizzato il subappalto a cascata, e questo è un grosso problema”. Da Rinaldini anche un 'no' “agli appalti al massimo ribasso e ai servizi pubblici affidati a consorzi non dotati di maestranze che poi si trovano ad affidarsi a qualche artigiano”. Da Zattini la replica: “Il Comune di Forlì non fa mai appalti al massimo ribasso”.

Sanità

Sulla sanità la Uil, per bocca del sindacalista Michele Bertaccini, fa una specifica richiesta: il recupero del padiglione Allende dell'ospedale, che “è fermo alle origini, ma accoglie reparti importanti come geriatria e fisioterapia, un pezzo mancante dell'ospedale su cui servono investimenti”. I due candidati entrambi hanno posto come prioritario anche creare un edificio con aule, sale studio, mensa e servizi di socialità per gli studenti universitari.

Per Zattini “la sanità è in fase di transizione, con il progressivo pensionamento dei professionisti che hanno creato l'eccellenza del nostro ospedale, mentre c'è un grande disagio dei professionisti se è vero che il bilancio aziendale è passato solo grazie al voto doppio del direttore generale”. Il sindaco uscente sospende il giudizio sui Cau, ricordando che nei pronto soccorso “la carenza dei medici è difficilmente risolvibile”. Dal candidato di centrodestra un passaggio sull'importanza della sanità privata accreditata e, l'ultima carta che ha messo sul tavolo elettorale, l'importanza di avere come consigliere per la sanità l'ex primario Claudio Vicini.

Per Rinaldini, invece, “si parte da una sanità pubblica e universale, il principio su cui si basa il sistema italiano e che vogliamo mantenere”. E affonda sul Governo: “Non fa investimenti, non sblocca le assunzioni, ha diminuito la spesa sanitaria rispetto al Pil e non risponde alle regioni, gran parte guidate dal centrodestra, per avere 20 miliardi in più sulla sanità”. Ed ancora: “Per i bassi salari medici e infermieri vanno a lavorare all'estero, il numero chiuso dell'università crea 5.000 medici a fronte dei 9.000 che escono dalla professione”. La ricetta di Rinaldini è ciò che è stato fatto circa 20 anni fa con l'apertura del nuovo ospedale: “Come Formula Servizi andammo con i professionisti a verificare i diversi modelli europei, studiando gli standard di 115 ospedali europei. E c'era anche Claudio Vicini con noi”.

Servizi per anziani

La componente dei pensionati della Uil interroga infine sui servizi per la terza età. Per le case di riposo Zattini spiega che “l'Asp va messa al centro dell'attenzione, ci sono problemi di conti ma abbiamo respinto la richiesta di aumento delle rette di 1.500 euro in più all'anno”. Ed ancora: “La presenza del pubblico è essenziale nelle case di riposo, in un contesto in cui il profitto tende a prevalere sul servizio”. Rinaldini, invece, per il futuro chiede la maggiore introduzione di robotica, digitalizzazione e telemedicina, e sperimentare formule nordeuropee come “i villaggi per anziani, esperienze interessanti, aperte per esempio anche agli studenti dove qui ricevono lezioni di vita e di antichi mestieri”. Rinaldini esprime poi la necessità di maggiori controlli sulle case famiglia, “che devono essere regolarizzate perché lì ci sono persone fragili”.

Tuttavia, non c'è solo il tema dell'assistenza, ma anche dell'invecchiamento attivo. “La rete dei 'grandini' è fondamentale, senza i nonni ci sarebbero sconquassi in famiglia. Stanno cambiando molte dinamiche: il volontariato vede ormai tanti capelli grigi”, dice Zattini. Anche Rinaldini ricorda che se si fermasse il volontariato cesserebbero tanti servizi. E per quanto riguarda gli anziani “mancano locali dove gli anziani attivi possono ritrovarsi per svolgere attività”.