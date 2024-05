"Dietro l’Angolo, Piazza Saffi e il ‘900 nascosto": passeggiata culturale di Rinnoviamo Forlì

Lunedì, alle ore 20:30, appuntamento in piazza Saffi con il referente Cultura e Sport della lista civica RinnoviAmo Forlì, Marino Mambelli, e il divulgatore culturale Gabriele Zelli con "Dietro l’angolo”. Si tratta, spiega Mambelli, pubblicista, direttore di forlipedia.it e candidato al Consiglio comunale per RinnoviAmo Forlì, di "una passeggiata culturale alla ricerca dei piccoli dettagli del Novecento di cui è ricca piazza Aurelio Saffi. Dettagli affascinanti ma spesso sconosciuti".

"Ogni angolo della piazza Grande di Forlì è stato in qualche modo toccato dal Ventesimo secolo - prosegue -. Le modifiche più evidenti le vediamo nei palazzi delle Poste, degli Uffici statali e della Ras. Ma sono molti gli eventi che ne hanno modificato il carattere e ridisegnato le quinte. Sono sotto i nostri occhi, ma non sempre sono riconoscibili. Sfumature, angoli smussati, famosi architetti e devastanti danni di guerra saranno i protagonisti di un racconto storico condotto nell’affascinante scenario offerto dalla grande ellisse forlivese. RinnoviAmo Forlì appoggia il candidato sindaco Graziano Rinaldini per una cultura che pensa e guarda alle generazioni future".