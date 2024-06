"Difendere la città dai futuri eventi alluvionali": se ne parla in un incontro di 'Rinnoviamo Forlì'

“Forlì e la Romagna al centro del cambiamento climatico. Difendere la città dai futuri eventi alluvionali”. E' il titolo di un incontro organizzato dalla lista RinnoviAmo Forlì previsto mercoledì 5 Giugno alle 18 al circolo Asyoli, in corso Garibaldi 280. L’incontro sarà aperto da Michele Fiumi (portavoce della lista civica RinnoviAmo Forlì) ed Enzo Lattuca (Presidente della Provincia di Forlì Cesena). Si parlerà di "Sicurezza Idraulica del Territorio" col professor Stefano Orlandini (ordinario di Costruzioni Idrauliche Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) e di “Prevenzione e mitigazione: l’approccio integrato” con Andrea Nardini (ingegnere idraulico, PhD Analisi dei Sistemi, PhD in geomorfologia fluviale, consulente internazionale, co-fondatore del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale - CIRF - e suo primo direttore tecnico, docente universitario). Seguirà una parte di domande da parte del pubblico e di risposte da parte degli esperti, con la moderazione di Francesco Marino (Ingegnere, divulgatore, coordinatore e candidato consigliere di RinnoviAmo Forlì). L’evento terminerà infine con l’intervento del candidato sindaco Graziano Rinaldini e con un apericena offerta da RinnoviAmo Forlì.