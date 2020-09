Difficoltà di accesso all'ufficio postale, chiesto l'intervento di sindaco e giunta

"Dal periodo di lockdown dovuto alla pandemia covid 19 e successive misure anticontagio lo sportello postale di Terra del Sole ha subito una drastica riduzione degli orari di apertura al pubblico con una minor accessibilità degli utenti a poter usufruire dello stesso". A lamentarsi per il disservizio è il Gruppo Consigliare Casa Civica di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo motivo il Gruppo Consigliare ha presentato un ordine del giorno che impegna sindaco e giunta ad interessarsi presso la direzione provinciale o regionale di Poste Italiane al fine di capire quali siano le reali intenzioni aziendali riguardanti il futuro dell'ufficio di Terra del Sole. Allo stesso tempo si chiede anche di ottenere rassicurazioni circa la sicura permanenza del servizio anche negli anni futuri, al fine di scongiurare un'eventuale chiusura che risulterebbe particolarmente penalizzante per le attività e i residenti terrasolani. Infine i consiglieri comunali spingono per avere anche informazioni sui tempi di ripristino degli orari di apertura a pieno regime dell'ufficio.