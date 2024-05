“Diminuiamo la burocrazia a carico delle Farmacie Comunali”: interrogazione alla Camera di Rosaria Tassinari (Fi)

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna ha presentato alla Camera una interrogazione al Ministro della Pubblica Amministrazione. “In questo momento alle Farmacie Comunali viene imposto un carico di adempimenti burocratici, in particolare per quel che riguarda gli acquisti, assolutamente non necessari e che infatti non sono richiesti né ai farmacisti privati né ai titolari delle parafarmacie - afferma l’esponente azzurra -. Si tratta di un carico di lavoro che penalizza soprattutto le farmacie comunali che si trovano in piccoli centri e costituiscono un importante riferimento per la popolazione”.

“Credo sia necessario un intervento normativo, coerente con l’ordinamento dell’Unione Europea e con gli obiettivi di semplificazione, che vada a sistemare questa situazione - conclude -. Va infatti ricordato non solo che le farmacie erogano un servizio pubblico fondamentale per garantire la tutela del diritto alla salute” ma anche e soprattutto che le farmacie comunali assolvono ad una ‘funzione sociale’ e che rappresentano un presidio sanitario sempre più indispensabile per i cittadini ed un importante punto di riferimento per le esigenze legate principalmente alla propria salute".