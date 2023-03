Dirigente Ausl da 730mila euro, caso anche in Regione, interrogazione Fdi: "L'assessorato aveva autorizzato?"

Continua la battaglia di Fratelli d'Italia sulle nomine dirigenziali nell'Ausl Romagna. Dopo l'interrogazione parlamentare depositata dalla deputata Alice Buonguerrieri, la consigliera regionale Marta Evangelisti ha presentato un'interrogazione a risposta scritta sull'affidamento dell'incarico di Dirigente della Uoc “Qualità e Governo Clinico” all'ex direttore di Aifa Nicola Magrini. Un incarico quinquennale da oltre 730mila euro che, come ribadito nell'atto, è stato conferito facendo ricorso al cosiddetto articolo 15-septies "che, secondo la normativa, non potrebbe essere utilizzato per incarichi di struttura complessa", secondo quanto sostenuto anche nella interrogazione parlamentare. Una posizione opposta è invece quella evidenziata dall'Ausl nella sua replica, che parla di un incarico non medico (a cui fa riferimento la normativa), ma "multiprofessionale".

"Nessun accanimento ad personam, come vuol far credere l'Ausl Romagna, ma solo un'attività di controllo sulle spese, necessaria a fronte della situazione in cui versa la sanità emiliano-romagnola - incalza Marta Evangelisti, capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia - L'assessore regionale alla Sanità ci dovrebbe spiegare gli aspetti che non ci convincono del regolamento aziendale che pare in palese contrasto con la normativa nazionale. Chiediamo all'assessore che cosa ha fatto la Regione, ha autorizzato o meno? Il passaggio è oltremodo importante rispetto alla gerarchia delle fonti che non è invece derogabile e che prevede che un regolamento non possa modificare una norma che ha il rango di legge. Attendiamo delucidazioni e nel frattempo ci preoccupiamo della tutela dei servizi medico-sanitari dei nostri cittadini".

"Ad un dirigente medico o delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 15 septies del dlgs 502/92 possono essere assegnati incarichi di alta professionalità o di struttura semplice, ma non possono essere affidati incarichi di struttura complessa - ricordano Alice Buonguerrieri e Luca Bartolini, rispettivamente deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e responsabile del partito per il comprensorio forlivese - L’interpretazione data dall’Azienda della Romagna nel caso di assegnazione a personale medico di incarichi di carattere multiprofessionali, ci sembra in palese contrasto con la norma di carattere generale, senza alcun supporto giuridico da parte di organi di livello superiore come Ministero, Regione e Anac. Sarebbe stato quanto meno opportuno avere dai competenti Uffici dell’Assessorato Regionale alla Salute, anche per uniformità a livello di sistema sanitario regionale complessivo, un parere in merito alle possibili deroghe al principio generale. Con l'interrogazione regionale di Marta Evangelisti vogliamo fare ulteriore chiarezza".