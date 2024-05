Diritti civili e lotta alle discriminazioni: all'ex Santarelli la prima edizione di "R-Esistenze Festival"

Sabato 11 maggio a Forlì arriva la prima edizione di "R-Esistenze Festival", una giornata di workshop, talk e letture, mostre e performance sul tema della lotta per i diritti civili e contro ogni tipo di discriminazione sociale. Il programma è nato dalla rete del Forlì Pride, viene illustrato, "per provare a dare spazio alle molteplici sfaccettature che compongono la comunità Lgbtqia+". La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Laboratorio Aperto di Forlì all’Ex Asilo Santarelli in via Caterina Sforza, 45. "Sarà un momento aperto alla città e che anticipa i temi del mese del Pride, partendo dai valori di collettività, di orizzontalità e di transfemminismo", viene illustrato.

Il programma prevede dalle 10 alle 12.30 un workshop dal titolo "Memorie da sottopelle", un "laboratorio di coreografie decoloniali a cura di Marie Moïse. In un percorso che ricama sui corpi come sulle pagine scritte, il laboratorio propone una pratica collettiva di rielaborazione teorica e performativa dell’esperienza incarnata dei rapporti di dominio e della loro colonialità". Dalle 11 alle 12.30 è previsto il workshop "PostCard Off", organizzato da attiviste over 30, "accumulatrici compulsive con l’idea di risignificare vecchie cartoline vintage utilizzando scotch di carta, forbici e pennarelli". Entrambi i workshop sono gratuiti, ma richiesta la prenotazione (le iscrizioni nelle pagine social del ForlìPride).

Dalle 14 alle 15.30 ci sarà il talk "Tra asessualità e romanticismo-resistere per rivoluzionare gli affetti", con Rete Lettera A e dalle 16 alle 18 il talk "R-Esistenze Lgbtqia+ tra diritti negati e nuove tutele. Informazione Formazione sul territorio". Dalle 16 alle 18 letture animate da bibliografia G-Book per ogni età. "All’interno dell’evento ci saranno anche spazi di contaminazioni urbane a cura di Onde urbane, con alle ore 18 performance di dormi|veglia Zoe Francia Lamattina, Ida malfatti, Francesca di Biase, Chiara Cecconello; per l’intera giornata mostra collettiva di Giammi Onofri, Jessica Mariani, Miriam Fabietti, Massimiliano Marianni", concludono gli organizzatori.