Diritto allo studio, l'impegno della deputata Tassinari (Fi): dal governo 1,5 milioni di euro per universitari con gravi disabilità

1,5 milioni, per garantire e favorire il diritto allo studio universitario per gli studenti con disabilità gravissima. E' quanto prevede l’emendamento di Forza Italia, di cui prima firmataria è la deputata Rosaria Tassinari, approvato mercoledì in commissione cultura nel corso dell’esame sul decreto legge in materia di sport, scuola e università. "Grazie a queste risorse verrà erogato un assegno forfettario al personale qualificato che assiste lo studente durante le lezioni del proprio corso di studi - afferma la capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura, scienza e istruzione -. Ringrazio la disponibilità dimostrata dalla Ministra Annamaria Bernini, perché il diritto allo studio è fondamentale e deve essere garantito concretamente, a qualsiasi livello, a tutti i cittadini senza distinzioni e men che meno senza discriminazioni".