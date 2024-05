Discriminazione di genere, ordine del giorno in Consiglio comunale di Bertinoro

Il Gruppo Consigliare “Insieme per Bertinoro” ha presentato un ordine del giorno sui temi della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità̀ di genere, al Consiglio Comunale svoltosi il 23 aprile scorso. "Assistiamo con sempre più frequenza, in tutto il territorio nazionale, ad episodi di odio, di istigazione alla discriminazione e alla violenza, basati su sesso, genere, orientamento sessuale ed identità̀ di genere. I report degli osservatori sul rispetto dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersex dei vari paesi europei evidenziano come l’Italia sia agli ultimi posti nei 5 ambiti d’indagine", dice una nota del gruppo consigliare.

"Riteniamo importante rafforzare l’attenzione su questi temi nelle sedi istituzionali da noi rappresentate, ribadendo che il nostro Comune da anni se ne occupa. Dimostrazione concreta è la proiezione del film “Nata per te”, che si terrà alla presenza del regista, Fabio Mollo venerdì 17 maggio nella sede comunale alle ore 20,30. Questa iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Generazioni diverse e inclusive” sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, insieme a diversi comuni del territorio romagnolo ed associazioni. Intendiamo valorizzare ancora di più le attività̀ messe in campo per contrastare le discriminazioni, e prevedere ulteriori occasioni di approfondimento, diffusione ed educazione al rispetto ed alla accoglienza, all’inclusione ed alla promozione dei diritti di tutti e tutte", continua la nota..

Ed infine: "Chiediamo anche al Governo italiano di dotarsi di una legge nazionale che colpisca discriminazioni e violenza omo- lesbo-bi-transfobica e riconosca e garantisca i diritti di autodeterminazione delle persone LGBTQAI+, in applicazione dei Trattati internazionali. L’Unione Europea sono anni che ce lo chiede. Secondo le direttive, tutti gli Stati membri devono prevedere nei loro ordinamenti misure atte a tutelare le persone LGBT; ad oggi l’Italia è fra i pochi paesi che non si è ancora dotata di una legge che punisca l’odio e la violenza animati da omolesbobitransfobia".

"L’ordine del giorno in sostanza parla di rispetto, di inclusione, del riconoscimento dei diritti, della cultura dell’accoglienza e di parità, e questi temi non hanno colore politico. Ma pur condiviso e approvato da tutti i consiglieri e le consigliere di maggioranza, l’ordine del giorno non ha incontrato il voto favorevole del gruppo di opposizione che ha ritenuto di votare contro, senza dibattito o spiegazione; un’occasione mancata di condividere una battaglia di civiltà".