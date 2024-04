I dissidenti di Italia Viva affondano Gallozzi: "Un blitz dietro la sua candidatura, votato solo dal 10% degli iscritti"

Continuano a volare gli stracci all'interno di Italia Viva, il partito guidato da Matteo Renzi che a Forlì si è frantumato sull'appoggio al sindaco uscente di centro-destra Gian Luca Zattini. A finire nel mirino è in particolare Leonardo Gallozzi, il candidato rappresentativo dei renziani nella lista civica del sindaco 'La Civica - Forlì Cambia', che ha bollato come "pettegolezzi" il dissenso del consigliere comunale Massimo Marchi e dei 23 firmatari di una di dissenso che era stata diffusa già lo scorso febbraio. Scrivono ancora una volta i "dissidenti" (che invece appoggiano il candidato sindaco di centro-sinistra Graziano Rinaldini): "Avevamo scelto la strada del rispetto e del silenzio, sia verso coloro che, legittimamente, hanno scelto di seguire la decisione che noi non possiamo condividere, sia verso gli organismi del partito eletti dal Congresso. Oggi però, all'indomani dell'ufficializzazione della candidatura di Gallozzi nella Lista "Forlì Cambia", che parla appunto di 'pettegolezzi' ci vediamo costretti a rompere quel silenzio".

E contionua la nota: "Ci pare sia giunto il momento di rendere note le percentuali del Congresso stesso. Il Presidente Provinciale Pirini è stato eletto con meno del 50% dei voti degli aventi diritto, il Presidente Comunale Gallozzi con meno del 10%. Siamo costretti a rompere quel silenzio verso la rappresentanza del partito a livello locale, e domandare quanto può considerarsi democratico il risultato del voto di una Assemblea Provinciale i cui componenti sono stati chiamati la sera del 15 febbraio a votare indirizzi politici ufficializzati sulla stampa già dalla mattina dello stesso giorno? Quantomeno la tempistica della comunicazione, parafrasando la simpatica affermazione del Sindaco “è una ciambella venuta senza buco”. Quanto può considerarsi corretto che per le scelte del Comune di Forlì venga convocata una Assemblea Provinciale e non una Assemblea Comunale e di conseguenza le scelte per Forlì vengano assunte anche da chi non vive a Forlì? Ma la cosa che riteniamo in assoluto più grave, e di questo ci danno conferma le parole dell'assessora Casara affermando che quello con Italia Viva "È un accordo che nasce da lontano che è cresciuto nella reciproca stima e fiducia". Peccato che la stessa stima e fiducia il nostro Presidente Leonardo Gallozzi non l'abbia riservata alla sua Assemblea comunale alla quale a dicembre ancora diceva: "siamo equidistanti dalla coalizione di centro-destra e da quella di centro-sinistra senza escludere la possibilità di correre da soli”.

Ed ancora la nota: "Peccato che di questo accordo che “nasce da lontano” non fossero stati informati per tempo né iscritti, né simpatizzanti. Per correre da soli, come noi avremmo voluto, e come abbiamo provato fino all’ultimo, si sarebbe dovuto avviare un percorso di costruzione di una candidatura terza alternativa alla destra e alla sinistra a partire dalle forze che ci avevano portato al 10% alle politiche del 2022, coinvolgendo nel progetto tutti; ma tutto ciò non è stato fatto, proprio perché come dice la Casara, c’era già un accordo con l’amministrazione uscente. “Era già tutto previsto”, per citare la famosa canzone di Cocciante. Da ultimo vorremmo dire al presidente Gallozzi che dichiara: "Noi siamo un'altra cosa rispetto ai partiti di centro destra e non ci mescoliamo con il resto della coalizione", che candidarsi in una Lista che fa parte di una coalizione significa, in caso di vittoria governare con i rappresentanti tutti di quella coalizione, e in caso di sconfitta stare all'opposizione con la stessa compagnia. L’unica nota positiva è che nonostante tutto, noi ci riconosciamo ancora nel partito che abbiamo contribuito a far nascere e ciò l’abbiamo confermato ad Organi Nazionali che ci hanno recentemente contattati, ai quali abbiamo ovviamente anche confermato il nostro pieno appoggio al voto per le importantissime elezioni Europee".