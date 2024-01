Doggy bag, Tassinari e Gatta (Forza Italia): “Da ristoratori segnali positivi alla nostra proposta di legge"

“Come Forza Italia siamo orgogliosi di aver presentato in Parlamento la proposta di legge sulla Doggy bag, che sta avendo un riscontro positivo tra i ristoratori italiani, anche dell’Emilia Romagna e in particolare del forlivese. Un segnale di apertura molto positivo, per un Paese che vanta una straordinaria tradizione gastronomica e della ristorazione ma anche della solidarietà”. Così in una nota congiunta Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna e delle province della Romagna e Giandiego Gatta, deputato azzurro e Responsabile nazionale Dipartimento Pesca e Acquacoltura del partito, primo firmatario della proposta di legge.

“La pratica della doggy bag è già realtà sul territorio nazionale, molti ristoratori del forlivese ad esempio avevano già aderito all’iniziativa comunale del Food bag, promossa dall’Assessore di Forza Italia Giuseppe Petetta, e la stanno oggi portando avanti in autonomia. La nostra proposta di legge, cui seguiremo l’iter in Parlamento e solleciteremo perché diventi realtà al più presto, è una battaglia di civiltà contro lo spreco alimentare, obiettivo dell’Agenda Onu 2030, che celebrerà la sua giornata il prossimo 5 febbraio. Siamo lieti che i ristoratori l’abbiano accolta positivamente, mostrando di aver compreso lo spirito della nostra battaglia”, conclude.