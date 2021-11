"Donne in ostaggio": incontro con Maria Giorgini, Emma Petitti e Lucia Bongarzone

Il Circolo PdD Forese organizza, domenica alle 15.30, al Polisportivo Comunale Cimatti di Roncadello in via Pasqualini 4, “Donne in ostaggio”, un incontro che ha come obiettivo quello di promuovere la diffusione e la sensibilizzazione di ciò che significa essere Donna ai giorni nostri. Saranno ospiti Maria Giorgini, (segretaria generale della Cgil di Forlì), Lucia Bongarzone (responsabile nazionale del Pd Pari Opportunità e Politiche per la Famiglia) ed Emma Petitti (presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale).

"Si toccherà il tema del lavoro, passando attraverso quello della famiglia e degli affetti per poi non poter evitare di soffermarsi sul tema della indicibile violenza in famiglia come tematica drammaticamente contemporanea - viene spiegato -. Dai neologismi dell'hate speech, alle disuguaglianze discriminatorie sul lavoro, passando attraverso una doverosa presa in carico della questione di genere nella sua totalità da parte di tutte le realtà civili e politiche, per arrivare infine alla promozione diffusiva di quelle che sono le strategie di empowerment e gli strumenti socio politici attualmente in uso o di prossima costituzione, il tutto per cercare di aiutare a vivere il proprio essere Donna nella garanzia della parità di diritti e nella tutela contro ogni forma di violenza o sopruso". Per partecipare sarà obbligatorio esibire il Green Pass.