Dovadola, Merendi: "Una lista unica alle prossime elezioni? Modello non auspicabile"

"Mi trovo ad essere amareggiato per l'intendimento espresso da parti del Partito Democratico circa la possibilità, o per meglio dire la necessità, di sostenere una lista unica alle prossime elezioni amministrative di Dovadola". Così Riccardo Merendi, consigliere comunale indipendente di Dovadola e dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Argomenta Merendi: "La Democrazia si nutre di pesi e contrappesi; di maggioranza tanto quanto di opposizione. Per quanto possa essere moderato ed affabile chi governa, ritengo sia un modello non auspicabile. Il motivo di tale avversione sta nel fatto che in una simile situazione si assiste soventemente al venir meno di un'opposizione. Eppure è sempre fondamentale che, al cospetto di chi amministra ci sia chi esercita una costante verifica della fondatezza e correttezza di ogni decisione assunta: il dibattito democratico vive di maggioranze e minoranze, di dialettica e dialogo tra parti che la pensano diversamente".

"Questo non significa che non ci possa essere convergenza sulle questioni di buon senso, atteggiamento augurabile, dico solo che senza questo importante pungolo c’è regressione per la comunità e per gli stessi amministratori che non hanno più nessun motivo per fare meglio - prosegue -. L'opposizione può anche essere leale o costruttiva. Io stesso, ho trovato tantissimi punti di convergenza, sostenendo la maggioranza in scelte oculate; perciò ribadisco, ben vengano il buon senso, uno spiccato senso civico e di comunitàm ma altrettanto importante è alimentare la democrazia con una sana alternanza valoriale. Un esercizio critico e propositivo che evita l’appiattimento ed il deterioramento della politica".