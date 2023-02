Dovadola, servono fondi per riqualificare municipio e teatro: la deputata Tassinari raccoglie l'appello del sindaco

La deputata Rosaria Tassinari, ha incontrato sabato scorso il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, che le ha illustrato la situazione del comune della media valle del Montone. "Il primo cittadino di Dovadola mi ha chiesto in particolare di aiutare l’amministrazione comunale nel progetto di miglioramento sismico della struttura che attualmente ospita sia il municipio sia il teatro", le parole della parlamentare di Forza Italia. A questo proposito nel 2021 la Regione Emilia Romagna aveva stanziato 1milione e 300mila euro per la demolizione dell’immobile e la sua ricostruzione. Ma da allora i prezzi sono lievitati e non sono più sufficienti i fondi stanziati.

"Il sindaco mi ha detto che occorrono altri 1,090 milioni, cui si devono aggiungere 650mila euro per l’impiantistica - prosegue l'esponente berlusconiana -. Il mio

compito, insieme a quello degli amministratori di Dovadola, è ora quello di valutare insieme tutte le strade possibili per trovare i finanziamenti mancanti”. Per quanto riguarda la ristrutturazione della Rocca dei conti Guidi, il sindaco ha illustrato alla deputata forzista a che punto sono i lavori, facendo notare che dal 2017 sono fermi al ministero dei Beni culturali finanziamenti per 1,5 milioni di euro.

La deputata ha ribadito il suo impegno per il territorio e per il mantenimento dei servizi necessari a chi vive in collina. L'incontro con il sindaco di Dovadola rientra nell'impegno assunto in campagana elettorale di visitare i comuni del territorio e sostenere i sindaci nei progetti e nelle inziative.