Duce e Corbari accostati al Festival su Caterina Sforza, Melandri replica: "Polemiche sterili"

Nessuna intenzione di fare del revisionismo storico, bensì di "discutere del tema della libertà con artisti e opinionisti di tutti gli orientamenti". L'assessore alla Cultura del Comune di Forlì, Valerio Melandri, difende il Festival dedicato a Caterina Sforza in programma in citta' dal 17 al 19 settembre, dopo le polemiche, arrivate anche sui media nazionali, relative al riferimento nel testo introduttivo del materiale promozionale a vari figure della storia della citta' tra cui Benito Mussolini, il partigiano Sirio Corbari, il brigatista Giovanni Sanzani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A sollevare il caso lunedì pomeriggio in Consiglio comunale sono i question time di Forli' e co e Partito democratico, che chiedevano conto dei "contenuti revisionisti e sessisti" e del "danno d'immagine subito dalla città". "Si estrapolano brani per fini propagandistici", è la replica Melandri, sottolineando che "il revisionismo storico non mi appartiene" e ricordando che al festival hanno contribuito, direttamente o indirettamente, anche Anpi e Istituto storico della Resistenza. Si fa, aggiunge, "apologia del bavaglio", attraverso polemiche sterili. Per cui, invita i colleghi di opposizione, "prima di giudicare fate un salto al festival. Il danno di immagine l'ho subito io non la città". (fonte Agenzia Dire)