Due studenti dei licei Scientifico e Classico si candidano con Fratelli d'Italia

Due giovani studenti, entrambi classe 2005, con la passione per la politica e la determinazione di mettersi in gioco per il bene della loro città. Giacomo Cenesi e Chiara Tartaretti si candideranno con Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno, sostenendo il sindaco Gian Luca Zattini.

Cenesi frequenta il Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci de Calboli" ed è il responsabile provinciale di Azione Studentesca. “La politica mi ha sempre appassionato e fin da piccolo ascoltavo con attenzione i telegiornali e mi facevo sentire tra i banchi di scuola – racconta - Poco più di un anno fa abbiamo rifondato Azione Studentesca a Forlì e con grinta, impegno e fatica siamo riusciti a ritagliarci uno spazio nella Consulta provinciale degli studenti. Oggi mi candido perché credo che la nostra città abbia bisogno di nuove energie, che possano aiutarla a continuare nel percorso di crescita iniziato con l’Amministrazione Zattini. Se venissi eletto farei del mio meglio per coinvolgere i miei coetanei nelle iniziative cittadine”.

Tartaretti frequenta invece il Liceo Classico "G.B. Morgagni". “Sono cresciuta considerando Forlì come una realtà provinciale, una città priva di opportunità da cui andarsene il prima possibile, ma con l'insediamento della Giunta Zattini l'ho finalmente guardata con occhi diversi, vedendola valorizzata si è sviluppato in me un sentimento di riscoperta e di amore verso il bello che mi ha portato a interessarmi alla politica e a prendere parte al movimento giovanile di Fratelli d’Italia – sottolinea - Ho accettato di candidarmi perché sento la necessità di contribuire allo sviluppo della nostra città in modo attivo, portando la voce dei giovani che non vogliono abbandonare le proprie radici e che vedono un futuro nella nostra Forlì. Sono pronta a dare il massimo!”.

"Con grande impegno inoltre - aggiungono Cenesi e Tartaretti - sosteniamo la candidatura al Parlamento Europeo di Stefano Cavedagna, portavoce di Gioventù Nazionale e da sempre punto di riferimento sicuro per noi giovani". “Le candidature di Giacomo e di Chiara sono un prezioso valore aggiunto per rappresentare al meglio anche i più giovani – affermano Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI - Il loro impegno, serio e costante, è una speranza per il presente e il futuro di Forlì".