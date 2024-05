E' nell'Esercito da oltre trent'anni: Giuseppe Virzì si candida con Forza Italia

“Nella nostra lista di Forza Italia per il rinnovo del consiglio comunale di Forlì entra anche Giuseppe Virzì, 50 anni, con esperienza lavorativa nell’esercito a livello internazionale. Ne siamo contenti di questa scelta e lo ringraziamo”. Lo sostengono il coordinatore cittadino degli azzurri Joseph Catalano, l’assessore e capolista Gisueppe Petetta e la deputata e presidente del coordinamaneto regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari.

"Sono nato a Bronte (Catania) il 26 giugno 1973, ma vivo in Emilia Romagna da circa 30 anni - esordisce -. Sono sposato con Sonia ed abbiamo tre figli, Matteo, Tommaso e Alessandro. Lavoro nell’Esercito da oltre trenta'anni ed ho avuto diverse esperienze lavorative internazionali”. Segue la motivazione della candidatura: “Scendo in campo con Forza Italia nella lista collegata a sostegno del candidato sindaco Zattini, per mettere a disposizione la mia esperienza e provare ad affrontare le problematiche inerenti la sicurezza, la gestione delle emergenze e la valorizzazione del territorio, con specifico riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili”.

