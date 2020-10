Edicole, ok alla proposta di legge per il sostegno finanziario. Pompignoli (Lega): "Una vittoria parziale"

Il progetto di legge che prevede un sostegno finanziario alle edicole tramite un contributo massimo di mille euro per ciascuna rivendita passa l'esame della commissione Politiche economiche. "È una vittoria parziale, che riconosce il ruolo e la valenza territoriale di questi presidi, elemento essenziale nello sviluppo della cultura dell’informazione e dei servizi ai cittadini - afferma il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, firmatario dell’emendamento insieme al relatore di minoranza Gabriele Delmonte -. Parziale perché sebbene se ne condivida la ratio e le finalità, il progetto di legge discusso questo pomeriggio in commissione politiche economiche e riguardante l’erogazione di un contributo regionale “integrativo” al “Bonus una tantum edicole” di cui all’articolo 189 del decreto legge n. 34 del 2020, è a nostro avviso insufficiente sotto il profilo della sua copertura finanziaria”.

Il progetto di legge "Interventi urgenti a favore dei gestori di edicole" verrà discusso nel corso della prossima assemblea legislativa. "Per la concessione dei contributi, infatti, la Regione ha previsto in bilancio un importo nel limite massimo di 500mila euro per l’esercizio finanziario 2020 - prosegue Pompignoli -. Con il nostro emendamento si intendeva aumentare il plafond di risorse da destinare a queste attività. Il sistema delle nostre edicole, infatti, è stato pronto ad offrire il proprio servizio anche in momenti difficili, come quello generato dagli effetti del Covid-19, correndo anche seri rischi connessi alla presenza di utenti".

"Va quindi riconosciuta l’importanza della funzione informativa e di coesione sociale esercitata da queste attività durante la fase di emergenza causata dal virus. Resta il rammarico di non aver intercettato il parere favorevole della maggioranza rispetto all’aumento della copertura finanziaria per la corrente annualità - conclude -. La valenza dei contributi erogati ad ogni singolo edicolante sarebbe stata maggiore. Ciò, in ogni caso, non mi ha impedito di votare favorevolmente al testo dell’articolato di cui come Lega condividiamo gli obiettivi".