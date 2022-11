Edoardo Russo (Azione Cattolica): "Migranti, più corridoi e meno blocchi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Distratti dal dramma della guerra in Ucraina, come è umano che sia, non tutti si saranno accorti che in questi ultimi giorni il Mediterraneo ha ripreso a seppellire le vite di tanti “ultimi tra gli ultimi”, i migranti. Coloro che invece “vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati” – come ci ha ricordato Papa Francesco in occasione del suo viaggio a Matera. Il futuro del nostro Paese e dell’Unione europea si gioca anche sulla capacità di comprendere che “è persino grazie a questi fratelli e sorelle che le comunità possono crescere a livello sociale, economico, culturale e spirituale”.

Il presente è invece la nuda cronaca. Solo qualche giorno fa le unità della Guardia costiera italiana, della Guardia di finanza e di Frontex hanno soccorso due barconi con a bordo rispettivamente 700 e 650 persone per i quali Alarm Phone aveva lanciato l’Sos mentre si trovavano alla deriva nella zona Sar tra Malta e Italia. Si tratta di uno degli ultimi episodi di naufragi, soccorso e traversate in condizioni disumane preceduto, nei giorni e nelle settimane precedenti, da altre circostanze in cui hanno perso la vita anche dei bambini. Una situazione che, come denuncia da tempo Caritas italiana, si può spezzare solo con corridoi umanitari e con altre forme di vie legali, che in piccole quote Caritas italiana già promuove. Ma in primis è necessaria una programmazione seria di ingressi per motivi di lavoro, che in questi anni sono stati residuali, e investire di più sui programmi di reinsediamento. L’Unione Europea tutta e dunque anche l’Italia devono impegnarsi in una azione congiunta che permetta di aprire vie sicure e naturalmente legali che sottraggano i migranti dalle grinfie dei trafficanti, dai campi lager del Nordafrica e dalle rotte di morte che sono costretti a seguire alla mercé dei flutti. Solo una politica comunitaria congiunta sulle migrazioni può efficacemente sottrarre a morte quasi certa migliaia di uomini, donne e bambini.

Edoardo Russo

Presidente diocesano Azione Cattolica