La vittoria di Schlein, Allegni: "Ed ora lavorare uniti e sulle migliori competenze per la sfida di Forlì"

Non è stata incoronata dal territorio forlivese - come del resto da tutta la Romagna che le ha preferito il presidente della Regione Stefano Bonaccini - ma il voto nazionale indica in Elly Schlein la nuova segretaria del Pd. Nel Forlivese ha visto comunque mobilitarsi a suo favore circa 2.580 votanti, contro i 3.250 di Bonaccini. In totale sono stati 5.844 gli elettori che si sono presentati per votare alle Primarie.

Cosa cambia con il nuovo corso del Pd, anche a livello forlivese? A rispondere è Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, tra le promotrici del comitato “Parte da noi – Forlì per Elly Schlein”. Allegni, come Schlein si era allontanata dal Pd in dissenso con la linea renziana e come la candidata vincente ha da poco ripreso la tessera Pd, per una battaglia tutta all'interno del partito.

Allegni, Schlein partiva da outsider. Se l'aspettava questa vittoria?

“Non me l'aspettavo di queste dimensioni, ma sentivo presente una grande voglia di cambiamento, a cui si aggiungeva la capacità di Elly Schlein di mobilitare. Ha mobilitato persone che fanno parte del nostro elettorato, che si sentono vicino al Pd anche se non ci votano più. In Emilia-Romagna Bonaccini, per una ragione territoriale, era molto sostenuto, lo era da quasi tutti i sindaci. Nel territorio forlivese ero l'unica con Schlein. Alla fine abbiamo sovvertito il pronostico del voto anche qui, anche se non siamo arrivati a vincere”.

L'esito del voto è stato diverso da quello degli iscritti, che nei circoli Pd si sono espressi a favore di Bonaccini. Ritorna il vecchio quesito su quanto conti essere iscritto ad un partito, magari fare militanza attiva, andare a cucinare e servire i piatti alle Feste dell'Unità, se poi un voto più mobile e senza tessera cambia tutto andando a votare a un gazebo.

“Sosterrei anche io questo, se non fosse che il Pd in questi anni ha perso migliaia di iscritti. Anche nel Forlivese ci sono circoli che fino a qualche anno fa avevano 200 iscritti ed oggi 20. E molti di quelli che vanno a fare i volontari alle Feste dell'Unità sono fuori dal partito come iscrizione. In questa fase il mondo degli iscritti non coincide con l'elettorato effettivo e potenziale del Pd. Alle primarie ha partecipato un popolo di sinistra, come non era successo in passato con le primarie in cui prevalse Renzi”.

Si può dire che con Schlein ha vinto l'ala movimentista del centro-sinistra, quella partita coi girotondi ed espressa in ultimo con le Sardine? E' un mondo sociale in dicotomia con l'apparato di partito?

“Non c'è questa dicotomia. Le primarie hanno mobilitato persone e movimenti che si sono sentiti di partecipare individualmente e non eterodirette da ordini di scuderia. Schlein ha avuto il loro appoggio perché con quel mondo c'è sempre stata in piazza a parlarci”.

Che cosa vedremo come primi segnali di discontinuità subito percepibili nel nuovo corso del Pd nazionale?

“Maggiore chiarezza sui contenuti, in primis su tre temi indicati da Elly: le disuguaglianze, il cambiamento climatico e il lavoro, dal cui mondo quest'ultimo ci siamo allontanati paurosamente. Vedremo un rinnovo della classe dirigente. In generale, la ricostruzione di una comunità politica che parla e discute sui temi e non si ferma ai comitati politici”.

E quale discontinuità sul corso del Pd forlivese?

“A livello locale ci sono anche altre dinamiche, non c'è una sovrapponibilità al congresso territoriale. Ma si deve aprire un grande discussione in vista dell'appuntamento più importante, che sono le elezioni amministrative di Forlì. Dovremo arrivarci nel segno dell'unità e della valorizzazione delle competenze migliori, senza dividerci da domani in sostenitori di Bonaccini o Schlein, ma ricostruirci nei circoli senza logiche correntizie. Lo so che quest'ultimo aspetto lo dicono tutti, ma lo rimarco particolarmente”.

Prevede un avvicinamento al Pd, a livello locale, di personalità che non hanno fatto vita politica attiva finora?

“C'è molto interesse, anche solo nel mio comune, Bertinoro, in diversi mi contattano per partecipare. Ora si aprirà il tesseramento 2023 e bisogna lavorare molto”