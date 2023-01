Electrolux ed esuberi, il governo garantisce attenzione. Croatti (M5S): "Vigileremo sugli sviluppi"

Il governo ha risposto mercoledì in aula ad un'interrogazione presentata dal senatore pentastellato Marco Croatti che aveva presentatoin merito alla crisi della Electrolux e ai tagli che potrebbero coinvolgere 96 dipendenti dello stabilimento di Forlì, nello specifico si parla di 19 impiegati e 77 operai. "Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto ha dichiarato che sarebbe già attivo un tavolo ministeriale di monitoraggio presso la struttura delle crisi d'impresa e che “non è stata data ancora alcuna comunicazione ufficiale né è stata effettuata alcuna richiesta di intervento o sono stati trasmessi piani aziendali che prevedano l'intervento di ammortizzatori sociali e/o la riduzione del personale", spiega Croatti.

"Prendiamo atto dell’interessamento del governo alla crisi di Electrolux ma riteniamo serva attenzione massima sui prossimi negoziati tra azienda e sindacati a tutela delle centinaia di famiglie potenzialmente interessate in tutta Italia che stanno vivendo settimane di enorme preoccupazione - prosegue l'esponente pentastellato -. Torniamo dunque a chiedere al governo una incisiva azione affinché promuova un continuo e costruttivo confronto tra le parti per evitare che gli eventuali tagli siano fatti in maniera unilaterale; chiediamo inoltre che si prevedano percorsi d’uscita incentivati esclusivamente volontari e che si concordi un diritto di precedenza sulle future assunzioni per i lavoratori temporanei che non sono stati o che non saranno confermati. Fondamentale inoltre la creazione di tavoli ministeriali che affrontino le difficoltà del settore degli elettrodomestici per supportare il rilancio delle produzioni. Continueremo in tal senso a monitorare lo sviluppo della crisi Electrolux e a vigilare sull’impegno del governo".