Elezione dei comitati di quartiere, appello al voto: "Un'occasione imperdibile di partecipazione"

"La cittadinanza attiva è un diritto che trascende quasi in dovere ed è un'occasione imperdibile per restare informati su ciò che andrà ad accadere nelle singole particolarità territoriali". Arriva anche dal comitato "No Megastore" un appello alla partecipazioni al voto alle elezioni dei Comitati di Quartieri, in programma domenica. È possibile esprimere fino a 2 preferenze indicando una donna e un uomo. Invitiamo in particolare i giovani al voto, vista la possibilità di votare a partire dai 16 anni, per iniziare a coinvolgersi sempre più come parte attiva.

"Siamo prossimi ad un importante appuntamento a cui siamo particolarmente legati - esordiscono dal comitato -. Siamo noi stessi figli di quella partecipazione che promuoviamo da sempre come aspetto fondante di qualsivoglia gruppo che voglia cercare di migliorare la realtà della propria zona. La cittadinanza attiva è un diritto che trascende quasi in dovere ed è un'occasione imperdibile per restare informati su ciò che andrà ad accadere nelle singole particolarità territoriali. Quindi perché perdere l'opportunità di incidere in scelte, cambiamenti o progetti della nostra città?".

"Votare per i candidati che si reputano adatti a questo ruolo diventa quindi anche un implicito messaggio verso l'amministrazione nel quale le si ricorda, se mai ce ne fosse bisogno, l'importanza della condivisione delle informazioni, della comunicazione tra chi amministra e chi vive le singole strade della città e dei paesi che compongono il territorio forlivese - concludono -. Il nostro è un invito al voto, alla partecipazione, nella speranza che una forte adesione sia da stimolo al non fare più piovere dall'alto le scelte dell'amministrazione, ma a condividerle, insieme, in un percorso di reciproca e condivisa contaminazione".