Elezione dei comitati di quartiere, Forlì Cambia e l'invito al voto e il sostegno di alcuni candidati

Domenica i cittadini forlivesi sono chiamati al voto per eleggere i rappresentanti dei Comitati di Quartiere. L’associazione "Forlì Cambia" invita "a partecipare numerosi al voto, perché crediamo sia importante incrementare sempre più la partecipazione di un più ampio numero di forlivesi alla vita della propria città". È possibile esprimere fino a 2 preferenze indicando una donna e un uomo. Invitiamo in particolare i giovani al voto, vista la possibilità di votare a partire dai 16 anni, per iniziare a coinvolgersi sempre più come parte attiva.

"L’impegno dell’associazione per la città continua anche in questo passaggio elettorale, cosi come con la prossima programmazione di una serie di eventi culturali per i mesi di novembre e dicembre aperti a tutta la cittadinanza - viene rimarcato -. L’associazione desidera in particolare sottolineare l’impegno di alcuni dei soci che si candidano nei propri quartieri: Daniela Gimelli per il Centro Storico; Raffaele Acri e Andrea Taddeo per il quartiere Resistenza; Andrea Gramellini, Giovanni Ricci e Antonio Lascala per il quartiere Campo di Marte – Benefattori; Fabio Petrini per il Ronco; e Paolo Ghetti per il quartiere Foro Boario - San Benedetto".