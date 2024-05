Elezioni, Claudio Vicini e Marco Di Maio scendono a fianco di Zattini: l'ex primario sarà consigliere per la sanità

Claudio Vicini, ex primario di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, medico di fama internazionale, appoggia il sindaco uscente e candidato di centrodestra Gian Luca Zattini. Il suo ruolo a fianco di Zattini non sarà di candidato, ma di consigliere per le questioni sanitarie. L'appoggio di Vicini al sindaco uscente è stato annunciato in una conferenza stampa, presenziata anche da Marco Di Maio, deputato forlivese per dieci anni, esponente di Italia Viva, partito in cui si riconosce anche Vicini e che appoggia ufficialmente Zattini.

Vicini, dopo essere stato a lungo “corteggiato” dal Pd come candidato sindaco proprio da contrapporre a Zattini, e dopo aver riportato alle ultime elezioni regionali del 2020 circa 4.500 voti in provincia e 1.800 a livello comunale, quando era candidato nella lista civica di Stefano Bonaccini, ora palesa ufficialmente l'endorsement per Gian Luca Zattini, a cui è legato da amicizia: “Come sindaco è uno più bravo di me”, dice scherzosamente.

Di rimbalzo gli risponde Zattini: “Il suo appoggio mi rende orgoglioso, è un riconoscimento di aver saputo interpretare un ruolo di un'amministrazione non ideologica, ma concreta”. A suggellare il tutto, dal punto di vista politico, è stato Marco Di Maio, ex deputato forlivese di Italia Viva. “A Di Maio mi lega da sempre una forte amicizia, mi ha sempre aiutato con acume”, dice Vicini. Riconoscimento che arriva anche da Zattini, che spiega: “Marco Di Maio è per me un consigliere e un amico prezioso”.

