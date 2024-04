Elezioni, ecco la lista 'Forlimpopoli Futura' per la ricandidatura di Milena Garavini

Un progetto politico nuovo e plurale: così si definisce "Forlimpopoli Futura", la lista di centro-sinistra che ricandida Milena Garavini a sindaca della Città Artusiana. Molte le persone presenti all'inaugurazione della sede sabato mattina in via Costa e in diversi sono intervenuti. A partire ovviamente dalla candidata e attuale prima cittadina Milena Garavini, si sono susseguiti poi Enrico Monti del Partito Democratico, Aride Poletti di area liberale-repubblicana, Vanessa Marchi responsabile provinciale del Partito Socialista Italiano e Ruggero Gualtieri, attuale Consigliere Comunale della lista civica "Forlimpopoli la Città che vorrei" presente da 10 anni nell'assise forlimpopolese.

La sindaca Garavini ha spiegato: "Essere sindaco è onere e grande onore e ho sempre operato per essere la sindaca di tutti, cercando di rappresentare un'intera comunità e di lavorare intensamente per la realizzazione del programma di mandato, assieme alla Giunta ed il Gruppo consiliare nonostante le difficoltà e gli eventi imprevisti. Questo nuovo progetto politico e di amministrazione vuole quindi partire da qui, da quello che di buono è stato fatto, per andare avanti e migliorare Forlimpopoli, con profondi rinnovamenti nella compagine che per la prima volta nella storia politica forlimpopolese si apre a mondi e esperienze politiche che in passato erano state in versanti contrapposti, condividendo le idee comuni. Quello che ci unisce è una visione di Forlimpopoli dinamica, creativa, innovativa, che proietti la nostra città nel futuro, mantenendo e rafforzando la coesione, la solidarietà e il dialogo, con la voglia di fare di Forlimpopoli una città sempre più bella, attrattiva, turistica. Ci unisce l'amore per Forlimpopoli e la voglia di costruire un progetto nuovo che parla al cuore pulsante della città. Continueremo i lavori di rigenerazione urbana al centro poi la tutela del territorio con un particolare accento ai temi ambientali e della sostenibilità, spazio anche alla sperimentazione di progetti sociali condivisi e ai giovani".

È poi intervenuto Enrico Monti, Presidente del Consiglio Comunale e dell’Assemblea territoriale del Pd: "Il Pd è il cardine attorno al quale si è costruita questa alleanza, è con orgoglio e determinazione che siamo riusciti a dimostrare di avere la capacità politica di andare oltre. Dobbiamo porci in una condizione di ascolto e coinvolgimento costante con i nostri cittadini, e renderli partecipi dei progetti che miglioreranno la nostra comunità. Dobbiamo garantire una casa alle nostre molteplici associazioni che sono il motore pulsante della nostra comunità". Lo stesso Monti ha poi ricordato la figura di Tony Golfarelli che ha condiviso con lui e la stessa Garavini l'esperienza amministrativa in consiglio comunale "che la sua forza e il suo impegno possano essere per tutti noi un esempio da tenere sempre a mente".

Dopo 10 anni di opposizione, la lista "Forlimpopoli, la città che vorrei" che aveva candidato Paolo Liverani partecipa a un progetto per Forlimpopoli, condividendo le idee per la città con la voglia di mettere a in valore le proprie energie e proposte per la crescita del paese: "Coesione sociale e attenzione alle fasce più deboli della popolazione, ambiente ed ecologia sono temi per noi fondamentali - spiega Ruggero Gualtieri - e siamo felici di aver trovato una ampia condivisione con il Pd e gli altri alleati. L'unità di intenti è nata già a partire con l'ottimo rapporto di collaborazione instauratosi in questi anni con la maggioranza in consiglio comunale".

Una coalizione di centrosinistra che porterà attenzione anche "ai diritti civili e sociali mettendo al centro i bisogni della popolazione anziana promuovendo servizi mirati alle loro esigenze così che si possa creare una vera integrazione sociale e sanitaria tra tutta la popolazione" afferma Vanessa Marchi, così come "verrà posta attenzione alle aziende, al commercio e artigianato e al mondo agricolo. Servirà un tavolo permanente con al centro il tema del lavoro e delle attività produttive" spiega Aride Poletti.

Hanno poi chiuso gli interventi alcuni candidati in lista tra cui Angelo Evangelisti e Diana Lolli, ed infine Maurizio Castagnoli, segretario dem di Forlimpopoli e Gessica Allegni, segretaria territoriale del Pd. Prossimamente sarà presentata ufficialmente la lista dei 16 candidati e il programma completo.