Elezioni 2021, si attiva Fratelli d'Italia: Petri delega Bartolini a seguire la composizione della liste e le trattative con gli alleati

Nella riunione della direzione provinciale di Forlì-Cesena di Fratelli d'Italia sono state prese in esame le scadenze elettorali amministrative che si svolgeranno, presumibilmente nel mese di ottobre, nei comuni di Cesenatico, Bertinoro, Sogliano e Gatteo. Il coordinatore provinciale Roberto Petri ha delegato Luca Bartolini a seguire per il partito sia la composizione della liste di FdI di Cesenatico, sia le trattative con i partiti della coalizione e le componenti civiche che si presenteranno negli altri comuni della provincia chiamati al voto in autunno.

Attraverso una nota, il il direttivo provinciale Fratelli d'Italia commenta con "soddisfazione" la scelta di Roberto Buda quale candidato sindaco di tutta la coalizione di centrodestra a Cesenatico, auspicando che per i Comuni di Sogliano e Gatteo "possa essere individuata una coalizione che prosegua i positivi risultati raggiunti dalle giunte in carica". Per quanto riguarda Bertinoro, Fratelli d'Italia ritiene che "si debba costituire una forte coalizione alternativa all'attuale amministrazione di sinistra".