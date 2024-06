L'andamento del voto nell'entroterra: Fratelli d'Italia batte il Pd 8 comuni a 6. Forza Italia primo partito a Rocca

Nei comuni del comprensorio forlivese Fratelli d'Italia batte Pd 8 a 6. Tutta la fascia della collina e della montagna, infatti, è con Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia è il primo partito a Meldola, Civitella, Galeata in vale Bidente, a Predappio e Premilcuore in valle del Rabbi , a Modigliana e Tredozio nella valle del Tramazzo. Il Pd è invece il primo partito nei comuni di pianura (Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Castrocaro), con la conferma della roccaforte rossa in val Bidente di Santa Sofia.

Abbastanza frastagliato il voto nella valle del Montone: a Portico il Pd vince per un voto ed è il primo partito, a Rocca San Casciano il primato va a Forza Italia, che si prende il 35,4% dei voti (394 voti, di cui 335 con la preferenza alle Europee per l'ex sindaca Rosaria Tassinari), Dovadola va a Fratelli d'Italia per soli 4 voti in più, e Castrocaro vede una vittoria di misura del Pd.

I comuni più meloniani sono stati Predappio (al 41,2% dei voti), Tredozio (al 39,4%), Premilcuore (al 38,2%), Civitella (al 37,9%) e Modigliana (33,9%). I comuni più 'dem', invece, sono stati Santa Sofia (40,8%), Forlimpopoli (38,4%) Bertinoro (38,2%) e Forlì (36,5%). Forza Italia supera il 10% dei voti a Rocca San Casciano (35,4%), Portico (22,8%) e poi a Castrocaro, Dovadola e Galeata. Nella valle del Montone Rosaria Tassinari raccoglie più di 500 preferenze personali alle Europee. Lega all'8,3% come suo dato migliore, a Civitella.

Tra gli altri partiti il Movimento 5 Stelle ha avuto il suo risultato migliore, nel Forlivese, a Meldola (11,9%), dove era schierato il candidato alle Europee Giacomo Zattini, a Dovadola (9,1%) e a Forlimpopoli (8%). Per la Lega dato migliore a Tredozio (11,7%), Modigliana (9,6%), Premilcuore (8%). Alleanza Verdi e Sinistra non ha avuto particolari picchi nell'entroterra.