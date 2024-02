Dopo Italia Viva anche Azione va con Zattini: "Giudizio positivo sul suo primo mandato. Ma non andiamo a destra"

Dopo Italia Viva anche Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, opta per Zattini, con un appoggio che viene ufficializzato dal segretario regionale Marco Lombardo. I partiti di centro quindi, vanno verso il sindaco uscente e la sua coalizione di centro-destra. Anche Azione potrebbe mettere propri candidati all'interno della lista civica di Zattini “Forlì Cambia”, “ma di questo ne parleremo col Sindaco Zattini e con i partiti della coalizione”, precisa.

In ogni caso Azione ha già espresso, attraverso il suo parlamentare Ettore Rosato, un sostegno a Sara Samorì, uscita dal Pd e data come in ingresso della civica del sindaco. Se questo, come appare probabile, avverrà, i voti di Azione potrebbero confluire su di lei. Azione spiega poi che il sostegno è indirizzato a Zattini in quanto civico e non rappresenta una scelta di campo tra destra e sinistra, dato che a livello nazionale il partito è all'opposizione.

Spiega Lombardo: “Dopo aver ascoltato con attenzione i programmi di entrambi i candidati, Azione ha scelto di sostenere a Forlì la ricandidatura del sindaco Zattini. Non stiamo facendo una scelta di coalizione: stiamo scegliendo di sostenere il sindaco Zattini perchè esprimiamo un giudizio positivo sulla sua amministrazione in questo mandato, avendo scelto con equilibro di confermare scelte ed investimenti strategici delle precedenti amministrazioni, come l’Università e l’Aeroporto, ed avendo lavorato su progetti importanti come il cantiere dell’ultimo tratto della tangenziale di Forlì e lo sblocco dell’ex Eridania”.

Ed ancora: “Riteniamo, come Azione, di potere dare il nostro contributo, in termini di idee e progetti per la città di Forlì su alcune questioni importanti. La gestione dell’emergenza sugli alluvioni poteva essere gestita meglio, ascoltando e coinvolgendo di più le richieste di chi ha subito danni e che ancora attende ristori e risarcimenti. Non si tratta solo di ricostruire allo stesso modo ciò che è stato danneggiato. Altrimenti il rischio è che ci troveremo in futuro a dover fronteggiare gli stessi problemi. Si tratta semmai di cogliere l’occasione per costruire insieme una nuova visione urbanistica alla città, con un lavoro di messa in sicurezza del territorio e di ricucitura tra centro e periferia”.

Sempre il segretario regionale: “Al di là della buona amministrazione che ha catterizzato il primo mandato di Zattini, Azione vuole mettere a disposizione competenze ed idee per sostenere il Sindaco Zattini e la prossima giunta a costruire una visione di lungo periodo che riguarda la città di Forlì ed il suo ruolo nel territorio”.

Azione segue quindi la scelta di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, che ha ufficializzato, non senza lo strappo di una serie di iscritti, il placet a Zattini. A riguardo dice Lombardo: “Non c’è stato alcun coordinamento con Italia Viva. Tuttavia, non mi sorprende che la coalizione a sostegno della ricandidatura del Sindaco Zattini sia così larga, perché penso che questo dipenda in buona parte dal giudizio positivo sulla sua persona e sul suo primo mandato di governo in città”. Una presenza in giunta in caso di elezione di un consigliere? “La composizione della giunta è prerogativa del Sindaco. Il sostegno di Azione non è condizionato a posti in consiglio comunale o in giunta, ma è finalizzato a rafforzare il carattere civico e riformista della prossima squadra di governo della città”, risponde Lombardo.



Ci sono più di duecento Comuni che il prossimo 9 giugno andranno al voto in Emilia-Romagna. In molti casi Azione è a sostegno di candidati nel campo del centrosinistra (come per esempio a Cesena). In alcuni casi Azione propone e sostiene candidati civici, alternativi al centrodestra ed al centrosinistra. Infine, in altri casi Azione sostiene, come a Forlì, candidati civici anche se sostenuti dal centrodestra.

Commenta Lombardo: “Non troverete mai Azione nel 'campo largo' del M5S e PD che si tiene insieme solo perché è contro la destra. Così come non troverete Azione a sostegno di candidati, non civici, ma espressione diretta di partiti di centrodestra. Al livello nazionale siamo all’opposizione del Governo Meloni, ma a livello di elezioni amministrative, noi di Azione scegliamo le persone ed i progetti che più ci convincono nell’interesse preminente dei cittadini”.