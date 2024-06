Elezioni, le interviste di ForlìToday ai quattro candidati sindaco: lunedì Maria Ileana Acqua in diretta Facebook

Sabato e domenica prossimi si vota anche per la scelta del futuro sindaco di Forlì e per il rinnovo del Consiglio comunale. ForlìToday contribuisce a questo dibattito intervistando i quattro candidati sindaco. Lo faremo in diretta Facebook, sentendo le proposte, le idee e i progetti dei quattro pretendenti alla poltrona di primo cittadino: Gian Luca Zattini, candidato di centrodestra, Graziano Rinaldini, candidato di centrosinistra, Vito Botticella del Partito Comunista Italiano e Maria Ileana Acqua della lista 'Contiamoci'. Appuntamento lunedì mattina, con la prima candidata: ospite in redazione Maria Ileana Acqua, esponente della lista 'Contiamoci'. Nei prossimi giorni gli altri candidati. Alle 11 di lunedì collegamento sulla pagina Facebook di ForlìToday.