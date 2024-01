Elezioni, la battaglia al centro. Forlì Cambia: "La lista civica del sindaco è più forte di prima. Guardiamo ai delusi dai partiti"

Alle prossime elezioni amministrative, per la scelta del prossimo sindaco, parte della partita si giocherà al centro. A contendersi i voti dei moderati saranno diverse formazioni politiche, da quelle dell'ex “terzo polo” (Italia Viva di Matteo Renzi, Azione di Carlo Calenda e Pri) fino alle liste civiche, partendo da quella del sindaco uscente, Forlì Cambia, che nel 2019 raccolse ben 6.330 preferenze, pari al 10,6% degli elettori. A parlare a nome di quest'ultima è Paola Casara, assessora alle Attività produttive, scuola e politiche giovanili e presidente dell'associazione culturale che anima la lista civica, che sicuramente sarà presente sulla scheda elettorale.

Casara, alle prossime elezioni Forlì Cambia ci sarà come lista autonoma a supporto di Gian Luca Zattini?

“Sì ci sarà assolutamente, sarà la sua lista civica. A differenza di altre liste civiche che tendono a spegnersi dopo le elezioni, noi tramite l'associazione abbiamo cercato di tenere unito e compatto il gruppo di persone che la supporta. Ed ora ci troviamo in una posizione più forte rispetto a 4 anni e mezzo fa. Siamo ben collegati con il territorio, abbiamo portato avanti in questi 4 anni e mezzo i valori del sindaco, in raccordo con la società civile”.

Il voto probabilmente restituirà un centro-destra a trazione Fratelli d'Italia, mentre prima era a trazione Lega. Cambierà qualcosa per voi?

“Il sindaco ha sempre avuto il grande merito di essere distaccato dai partiti, che sono importantissimi e senza i quali non andremmo da nessuna parte. Ma il suo valore aggiunto è che è un civico. Anche se cambieranno i pesi tra i partiti, a noi interessa poco. A noi interessa essere ancora più forti sull'aspetto civico e trasversale, ci interessa intercettare persone che non si vogliono avvicinare ai partiti che li percepiscono distanti, al di là del partito”.

Nel 2019 avete intercettato un voto di elettori delusi di centro-sinistra, dato che vi ha fatto volare a oltre il 10%. Si replicherà questo fenomeno?

“Sì, molte persone oggi non si vedono rappresentate nei partiti, che siano di destra, di centro o di sinistra, ma credono in un progetto di città. Si sono avvicinate a noi persone e sono aumentati gli associati all'associazione. Queste persone si avvicinano anche se non hanno mai fatto politica in passato, ma hanno avuto un ruolo in città. E' un segnale positivo. Al di là delle differenze ideologiche si avvicinano perché credono in un progetto, per cui succederà che alcune persone, che alle Europee voteranno a sinistra a livello locale, si identificheranno nelle politiche del sindaco, così anche anche per persone che voteranno a destra. Siamo un gruppo di persone inclusive”.

Italia Viva, è un vostro interlocutore? C'è stato un intervento in Consiglio Comunale del consigliere renziano Massimo Marchi che ha avuto giudizi duri per quasi tutti tranne, per la vostra lista e poco altro. C'è un rapporto in corso?

“Più che dai partiti, partirei dalle persone. Chi si avvicina a noi si riconosce nei valori e nell'operato del sindaco. Sicuramente agiamo nell'area moderata, ma siamo qualcosa di diverso dai partiti. Per cui rispetto ad avvicinamenti tra partiti, preferisco parlare di vicinanza di persone che si riconoscono in un progetto. Le dichiarazioni di Italia Viva ci fanno molto piacere, riconoscono un rapporto e un confronto che abbiamo cercato di tenere vivo con tutti. Mi auguro di creare un legame forte con Italia Viva, ma su un progetto di città.

Paola Casara, qualcuno aveva indicato Lei come possibile candidato sindaco qualora Zattini avesse fatto un passo indietro. E' un ruolo che si vede per il futuro?

“Penso al qui ed ora, sostengo personalmente il sindaco in tutto per tutto. Tra 5 o 10 anni non si sa mai, ma ora giochiamo per il sindaco Zattini. Si lavora per lui, il candidato è lui, deve continuare il suo secondo mandato. Ho fatto di tutto perché sciogliesse qualsiasi tipo di riserva in senso positivo, come poi ha fatto tempo fa”.