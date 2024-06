Elezioni, intervista ad Acqua (ContiamoCi): "Parcheggi gratis in centro e a pagamento al Formì. Cultura? Meno feste, più fogne"

Sabato e domenica prossimi si vota per la scelta del futuro sindaco di Forlì e per il rinnovo del Consiglio comunale. Iniziano oggi le interviste di ForlìToday ai quattro candidati sindaco. Le interviste vengono realizzate in diretta Facebook. Questa mattina alle 11 (lunedì) abbiamo intervistato Maria Ileana Acqua, esponente della lista 'Contiamoci (l'intervista integrale la trovate sulla pagina Facebook di ForlìToday). Domani, martedì - alle 12 sempre in diretta Facebook - appuntamento con Graziano Rinaldini, candidato del centrosinistra.

Maria Ileana Acqua, chi è e perché si è candidata.

"Sono un medico dermatologo, sono siciliana e sono a Forlì dal 2009. E' stato per me un ritorno lavorativo, venivo qui da ragazza con i miei genitori quando facevano le cure termali a Castrocaro. Sono specialista, convenzionata ed opero anche all'ospedale. Ho un marito e tre figli, che sono la luce dei miei occhi".

La prima domanda d'obbligo è la presentazione della lista ContiamoCi, perché la grande maggioranza degli elettori non la conosce.

"L'associazione ContiamoCi nasce nel 2021, a seguito della legge 44/21 con cui ci siamo visti obbligati ad effettuare qualcosa che non volevamo fare. Parliamo dell'obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19. Chiediamo di essere liberi di scegliere, siamo contrari agli obblighi di cura".

Nascete quindi dall'area della contestazione di due anni fa, contro vaccini, mascherine e restrizioni Covid?

“Sì e no. Siamo per la libertà di cura, nella nostra associazione ci sono anche molti vaccinati. Pure io nel 2018 sono risultata non immune al morbillo e mi sono vaccinata. Ma il neo della questione è che sono stata vaccinata anche per la varicella, perché il vaccino era un pacchetto unico, varicella che però avevo già avuto nel corso della mia vita. E questo non va bene per niente".

Contestualizzando ad ora, ha ancora attualità parlare di vaccinazioni e obblighi sul Covid, quando da più parti si è anche invocata una ricucitura sociale su questo tema che ha provocato divisioni in passato. Non dovremmo buttarcela alle spalle?

“Non possiamo buttarcela alle spalle perché prima di tutto c'è stato un grado di sofferenza personale non indifferente, e poi perché è un qualcosa ancora da studiare. Non c'è mai stato un confronto. Chi di dovere si è sempre rifiutato di confrontarsi”.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

La vostra lista si chiama 'ContiamoCi', l'idea che traspare da questo nome è un desiderio al vostro interno di contarsi tra chi la pensa come lei. Ma il conteggio è un aspetto che finisce già il prossimo lunedì sera. Se poi dovessero arrivare delle responsabilità istituzionali in Consiglio comunale, non è un po' poco l'obiettivo del 'contarsi'?

“Contiamoci significa contarsi e aumentare le persone motivate a seguire il nostro progetto. Ma vuol dire anche 'contiamo-ci', cioè contiamo su noi stessi. E in effetti durante il periodo Covid non abbiamo fatto altro che contare su noi stessi. Ci è stato tolto il diritto al lavoro, contrariamente a quello che prevede la Costituzione, non abbiamo ricevuto aiuti o ristori, ma ci siamo aiutati tra di noi con donazioni regolarmente tracciate, per un totale di 270mila euro. Abbiamo resistito anche grazie all'aiuto tra di noi".

Davanti al mondo cattolico ha detto che fate riferimento al “tradizionalismo cristiano”. Può chiarire meglio questi riferimento valoriale?

“Fondamentalmente siamo cristiani cattolici e per noi questo ha un valore non indifferente. La nostra spiritualità ci porta ad aiutarci l'un con l'altro come da tradizione cattolica cristiana”.

Quali visioni avete su temi etici? Per esempio anche sull'aborto i Comuni sono chiamati ad una posizione sulla presenza di volontari pro-vita nei consultori.

“L'argomento è scottante. Ognuno in questo mondo è libero di fare le proprie scelte. Io ho vissuto nella mia esperienza un momento critico alla nascita del mio terzo figlio. Ma non ci ho pensato un attimo... Credo che se non vuoi avere figli ci pensi prima, altrimenti niente. La vita va rispettata".

Tre proposte per la città di Forlì.

“Anzitutto la riqualificazione del centro storico. Un centro storico vivo, vissuto dai cittadini, non ha bisogno di particolare sicurezza.Per cui prima cosa è eliminare le strisce blu dei parcheggi. Non è possibile dover andare negli uffici pubblici e dover pure pagare il parcheggio. Il parcheggio invece si deve pagare nei posti che io chiamo di lusso, non dove c'è l'esigenza del cittadino, ma dove vado a fare shopping. Al Formì i parcheggi vanno messi a pagamento. Già queste strutture hanno dato il colpo di grazia al commercio del centro".

Altra proposta?

"Migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti. La città è cambiata in peggio, al di là della poca civiltà di alcuni cittadini, dobbiamo potenziare la pulizia delle strade. E poi un porta a porta diverso: per plastica e carta il cassonetto stradale con apertura a tessera. Poi voglio specificare che non ho mai fatto il sindaco, non so i termini precisi, ma con buon senso cercherò di approntare provvedimenti per dare al cittadino una vivibilità migliore".

Terza proposta.

"I miei progetti per l'Ex Eridania. Potrebbe essere fatto un museo permanente di storia forlivese, con tutti i personaggi famosi forlivesi, da Livio Salinatore a Morgagni, a Melozzo e Palmezzano. Portarci le scolaresche. Altra idea è di realizzarci, come suggerisce Massimo Viroli, un giardino agro-botanico".

Il Comune impegna buona parte delle risorse nei servizi sociali. Che programma avete a riguardo?

“Sono nell'Ausl e vedo il gruppo dell'assistenza domiciliare, sono bravissimi. In generale bisogna tuffarsi nella città col cittadino, sentire le sue esigenze, aiutandosi con il colloquio con associazioni e comitati di quartiere”.

Case popolari, servizi per l'immigrazione?

"Nel programma abbiamo scritto che bisogna rivedere i parametri delle case popolari. Spesso e volentieri molti rimangono tagliati fuori, pur avendo più necessità di altri. Sul come ci lavorerò con chi ne sa più di me. Con equità".

Sicurezza che proposte avete?

"Più poliziotti di quartiere, piuttosto che le telecamere, che sono più votate al controllo sociale che alla sicurezza. La telecamera riprende me che non faccio niente, e se anche riprende mentre mi stanno rapinando, cosa ha fatto per la mia sicurezza? Nulla. Se viene preso il rapinatore, tanto dopo due giorni viene rimesso in libertà. La sicurezza non dipende dalla telecamera, ma dal cittadino che si prende cura della propria piccola area. Poi poliziotti di quartiere intesi non come controparte, ma amici dei cittadini”.

Infrastrutture, quali sono le sue priorità?

“Finora è stato fatto un buon lavoro sulla città, non l'ho valutato l'aspetto delle infrastrutture. Il problema semmai è a livello governativo. Per il carcere servono spazi più dignitosi".

Si dibatte spesso di ambiente, che però non è solo la cura del giardino di quartiere

“Sono per la piantumazione di alberi a go go, perché siamo in una zona paludosa. La seconda cosa è vietare i diserbanti, che distruggono l'humus del terreno”.

Questa città ha vissuto l'alluvione. Il giorno dopo divenuta sindaca cosa farebbe?

“Ci sono dei ristori, ma non basteranno mai a colmare la sofferenza dei cittadini. Dobbiamo aumentare le casse di espansione e rivedere il sistema fognario che è evidente sia insufficiente per le esigenze attuali della città”

Cultura, spesso ci si divide su questo argomento

“Si possono creare eventi culturali sempre all'interno dell'Ex Eridania. Però direi in questa fase di priorità: una festa in meno e una fogna in più”.

Come ultimo tema la sanità. Cosa manca alla sanità territoriale?

“Medici di base veri, che facciano solo quello. In alcune aree della città mancano. Il medico di base deve essere sgravato da migliaia di impegni burocratici, per iniziare a fare bene il suo lavoro e deve essere motivato. Se ci fossero più medici di base potrebbe essere un aiuto, invece dell'esperimento dei Cau, che non mi sembrano un servizio utile al posto del pronto soccorso. I Cau sono pieni di giovani con una grande responsabilità e non ancora ben preparati, per questo tendono a inviare ad altri reparti. Bisogna poi rieducare il cittadino: se ho il mal di gola non vado al pronto soccorso, ma a quel punto c'è il medico di base e tutto torna".

Siete nell'area politica della destra?

“Sicuramente non siamo di sinistra, ma non si può dire neanche che siamo di destra”.

In un sistema elettorale con eventuale ballottaggio si potrà obiettare che un voto per voi è un voto in meno per il candidato di centrodestra Gian Luca Zattini.

“Non siamo un partito e non vogliamo entrare dentro i partiti. Siamo un'associazione, possiamo appoggiare solo un socio della nostra associazione, ma non un partito”.

Nell'ultimo dibattito, nella foto finale di gruppo per i media, Zattini l'ha presa sottobraccio sorridente. Ha avuto un senso politico?

“(Ride) Sì e io per par condicio ho preso sottobraccio dall'altra parte Botticella (il candidato del Partito Comunista Italiano, ndr), che però non ha ricambiato con chi gli stava a fianco (Graziano Rinaldini, ndr). Non conosco personalmente queste persone, posso stimarle per la fatica che stanno facendo. Zattini è un medico, un collega, su certe cose ci possiamo anche capire. Essere presa sotto braccio per me è stato un gesto di umanità, tant'è che sono stata umana con Botticella, prendendolo a mia volta sotto braccio".

Ed infine un appello al voto ai forlivesi

“Noi di Contiamoci contiamo su tre parole importanti: la libertà, la verità e la giustizia. Tre ingredienti per vivere meglio la nostra nazione e la nostra città. Se credete in questi ideali votateci”.