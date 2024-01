L'intervista - Forza Italia sta con Zattini: "Capace di andare oltre il nostro elettorato. Noi puntiamo a diventare il secondo partito"

Forza Italia si presenta alle prossime elezioni a fianco del sindaco uscente Gian Luca Zattini, e difficilmente potrebbe essere il contrario dato che con Zattini ha una forte vicinanza di visione politica. Inoltre è un'ex assessora della sua giunta, la deputata Rosaria Tassinari, ad essere diventata la coordinatrice regionale del partito berlusconiano, per cui c'è anche l'amicizia personale a cementare il rapporto tra Zattini e Forza Italia. Il coordinatore provinciale degli azzurri Giuseppe Bettini spiega come agirà Forza Italia a livello locale alle prossime elezioni comunali.

Bettini, rispetto al centro-sinistra, che ha definito solo di recente il suo candidato, il sindaco uscente Gian Luca Zattini ha già riconfermato da tempo la sua corsa al secondo mandato e Forza Italia lo sostiene.

“Sì, la ricandidatura di Zattini è ufficiale da dicembre e abbiamo avuto modo di confermare il sostegno di Forza Italia già nel corso dell'ultimo congresso provinciale. D'altra parte, Forza Italia ha in giunta l'assessore Giuseppe Petetta, che è quello che ha meglio operato sul campo durante il tragico periodo dell'alluvione, dove ha dimostrato una totale dedizione”

Siete presenti in giunta, può tracciare punti deboli e punti forti dell'amministrazione uscente?

“Va valorizzato e ravvivato il centro storico, perché come tutti i centri storici è oggetto di desertificazione, che non è colpa dei centri commerciali, ma di un mutato scenario generale, per cui servono ulteriori iniziative oltre a quelle già attuate. Bisogna continuare per lo sviluppo dell'Università, la costruzione del nuovo carcere.... poi a decidere ci saranno nuovi attori dal punto di vista politico, con scenari diversi....”

Sì appunto: Fratelli d'Italia, che sarà con ogni probabilità il primo partito della coalizione.

“Esatto, e noi contiamo di essere il secondo partito del centro-destra. Dipenderà dalla nostra capacità di attrarre elettorato moderato, dato che ci sarà anche la lista di Zattini non è detto che non sarà quest'ultima la seconda formazione politica del centro-destra forlivese. Ma l'importante è che sia riconfermato Zattini”

Con gli scenari diversi, come li ha indicati lei, in caso di vittoria cambierà qualcosa nell'assetto del governo della città?

“Non credo perché quando il centro-destra si presenta coeso e compatto non ci sono problemi, c'è poi il valore aggiunto della lista Zattini e la capacità che ha il sindaco di collegare il centro-destra con un elettorato che non è tradizionalmente vicino a noi, perché è questa la forza di Zattini. E' il sindaco di tutti e va giudicato per quello che ha fatto in questi 5 anni, che sono stati tra l'altro 5 anni sfortunati, tra Covid e alluvione, con morti e danni economici. In questo contesto ha ben operato. Poi ogni forza dovrà essere il più attrattiva possibile, noi per i moderati”.

Tra i partiti della coalizione siete i più affini culturalmente a Zattini, il partito da cui deve temere meno problemi...

“Salvo che non ci siano iniziative assolutamente contro i nostri desiderata, non credo che ci saranno mai problemi. Ovviamente le scelte amministrative vanno discusse assieme ai nostri referenti, ai futuri consiglieri comunali e ai nostri futuri assessori, che ci auguriamo di raddoppiare”.

C'è uno scollamento a livello locale tra due anime di Forza Italia che dialogano poco, quella dei vertici del partito e quella del capogruppo in consiglio Lauro Biondi? Si è notata la reciproca assenza dell'altra parte negli incontri organizzati, perfino per la visita del coordinatore nazionale Tajani.

“A livello provinciale abbiamo definito da poco tutti i vertici, che rappresentano tutto il partito, che è più che vivo, con molte persone nuove, molte donne e molto entusiasmo. Poi se qualcuno non si sente di partecipare non lo chieda a me il perché. Noi non abbiamo problemi”.

Forza Italia era un partito che all'indomani della morte di Berlusconi era dato come in crisi...

“E' l'effetto inverso della morte del nostro leader storico Berlusconi, che si credeva dovesse determinare l'estinzione del nostro partito. Ho visto anche il fuggi fuggi in Fratelli d'Italia e in altri partiti, ora però c'è un'inversione di tendenza sotto la guida di Tajani, apprezzato per i suoi toni moderati, ma fermi nelle sostenere le nostre convinzioni. Per le Elezioni Politiche c'era ancora forte la “presenza” di Berlusconi, le Europee e le Amministrative saranno il primo banco di prova per tutti noi e siamo fiduciosi nel responso delle urne.

Come giudica la candidatura di Graziano Rinaldini nel centro-sinistra?

“Lo conosco di vista, ha sempre operato nel suo settore di appartenenza. Non sono molto preoccupato. Zattini ha capacità di andare oltre all'elettorato di centro-destra. Rispetto Rinaldini, ma siamo noi a dover dimostrare di essere più bravi. Sarà una bella sfida”.