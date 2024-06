Il risiko delle nomine in giunta: 4 nomi sono già dati per sicuri, i partiti discutono degli altri 6

Inizierà ufficialmente lunedì, con una riunione di maggioranza, il “domino” degli incarichi in giunta, un gioco di incastri tra partiti per formare l' “esecutivo” che affiancherà Gian Luca Zattini nei prossimi 5 anni come sindaco. Da una parte si tratta di incarichi prettamente politici, dall'altra ci sono alcuni punti fissi di cui tenere conto.

Lo stesso sindaco ha chiesto infatti ai partiti di “anteporre la competenza e all'appartenenza”, come ha spiegato nell'ultima intervista a ForlìToday. E c'è sempre la legge che impone la parità di genere: per cui dei 9 assessori che possono essere nominati 4 devono essere donne. Infine, la partita sarà gestita complessivamente, includendo anche la presidenza del consiglio comunale, un ruolo meno operativo ma con uguale retribuzione, per cui i posti da assegnare saranno 10. Entro questi margini si disputerà la trattativa che avrà lo stesso Zattini come regista.

Anzitutto va detto che di questi 10 posti, 4 sono già pressoché sicuri, a detta degli addetti al lavoro: Vincenzo Bongiorno, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze per Fratelli d'Italia, si avvia a diventare vicesindaco. Questo anche per effetto di un accordo quasi sempre presente nelle coalizioni: il partito che va meglio alle urne ottiene la poltrona di “vice”.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Pressoché sicuro anche gli ingressi in giunta di Paola Casara, col suo record di preferenze e per il lavoro politico tessuto negli ultimi 5 anni per portare la lista civica del sindaco all'importante risultato del 14%. Probabilissimo il ritorno in giunta anche di Giuseppe Petetta, sia perché è l'esponente su cui ha puntato tutto fin dall'inizio Forza Italia (a cui sicuramente spetta un assessorato) sia perché godrebbe di ampia fiducia del sindaco. La casella dell'assessorato al bilancio sarà ad appannaggio di Vittorio Cicognani, fedelissimo del sindaco e persona in cui ripone assoluta fiducia in un compito strategico come quello della gestione delle finanze comunali.

I posti residui sono dunque 6. E almeno in teoria tre dovranno essere donne. Un assessorato almeno spetterà sicuramente alla Lega, che ha due nomi da spendere. Se vale il principio delle preferenze c'è un sostanziale ex-equo, appena un voto separano Daniele Mezzacapo, che ne ha ottenute 459 contro le 458 di Andrea Cintorino. Il Carroccio probabilmente andrà alle trattative per ottenere un posto in giunta per entrambi: il primo ha appunto quella preferenza in più, la seconda è di sesso femminile in un “domino” in cui per ora scarseggiano proprio le “papabili” donne. Sicuro è anche un secondo assessorato per la lista civica 'La Civica': il nome che viene più ripetuto per questa posizione è quello di Kevin Bravi.

Fratelli d'Italia, se si segue lo stesso schema di 5 anni fa, potrà reclamare altri 2 posti oltre Bongiorno: o due assessorati o un altro assessorato e la presidenza del Consiglio comunale. Lo stesso, infatti, fece la Lega, che espresse Mezzacapo vicesindaco, Cintorino e Ascari Raccagni come presidente del Consiglio comunale. Per i meloniani si segnala quindi Marco Catalano, quinto tra i più votati della coalizione. Tra i nomi femminili emerge anche quello della capogruppo Emanuela Bassi. Fratelli d'Italia, tuttavia, non scarta l'ipotesi di chiamare in giunta un'esterna che non si è candidata in queste ultime elezioni, ma comunque della stessa area politica (molto probabilmente una donna).

Tuttavia, se i nomi indicati di sesso maschile come papabili sono già 3 (Mezzacapo, Catalano e Bravi), cioè il massimo possibile (considerata anche la presidenza del consiglio), quelli femminili sono meno (Cintorino e un'altra di Fratelli d'Italia). Ma soprattutto bisogna vedere che margine si vorrà tenere Zattini per la scelta di persone di sua fiducia. Non rimarrebbero posti oltre al “blindato” Cicognani, se anche Forza Italia reclamasse due assessori come la Lega. In quel caso i posti andrebbero esauriti. Ma cinque anni fa Zattini si riservò due persone di sua fiducia: l'altra era l'assessora Maria Pia Baroni (che sarebbe però intenzionata a non dare la disponibilità per motivi di età), che pur sottotraccia ha svolto una funzione fondamentale per l'intera giunta, quella di “segretaria comunale ombra”, data l'instabilità di questa figura negli ultimi anni a Forlì. C'è chi dice che se Zattini potesse scegliere un altro assessore di sua fiducia, ci sarebbero chance per Valerio Melandri, assessore uscente alla cultura. Ma anche in questo caso si parla di un assessore uomo in una cornice dove gli spazi maschili sono terminati.