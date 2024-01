Elezioni, Fratelli d'Italia incontra Confcommercio: "Centro e pianificazione commerciale al centro dell'agenda"

Fratelli d'Italia si è confrontata nei giorni scorsi con la Confcommercio di Forlì sulle prospettive di sviluppo della città e sugli interventi necessari per sostenere l'economia locale. Un incontro che ha visto al centro la valorizzazione del centro storico, la pianificazione commerciale, le scelte urbanistiche, la sicurezza e il contrasto al degrado. “Sono temi che il sindaco Zattini negli ultimi quattro anni e mezzo ha messo al centro della sua agenda e, dopo gli anni di immobilismo delle amministrazioni di sinistra, finalmente si è invertita la tendenza – commentano Alice Buonguerrieri, presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore FdI Forlì – Il rilancio del centro e la valorizzazione della rete commerciale, un vero presidio sociale oltre che elemento economico, sono e restano delle nostre priorità".

"Sul fronte della sosta sono stati fatti interventi significativi e altri sono in programma. Ci sono progetti, come il recupero dell'ex monastero di Santa Maria della Ripa, oppure l'area dell'Ex Eridania, che aprono interessanti prospettive per Forlì. Così come il consolidamento dell'offerta culturale e del traffico all'Aeroporto Ridolfi: sono solo alcuni elementi che possono impattare positivamente sull'assetto e sull'economia cittadina. Confronti come questo sono davvero importanti, per chi come noi ama fare politica tra la gente e al fianco delle imprese – concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia – Con Confcommercio Forlì abbiamo avuto un confronto franco e ci fa piacere aver registrato un'ampia convergenza sulle linee di sviluppo strategiche della città”.

La delegazione Confcommercio Forlì era guidata dal presidente Roberto Vignatelli e dal direttore Alberto Zattini. Hanno poi partecipato l'amministratore delegato Cat Ascom e vicedirettore, Fabrizio Vimari; il vicedirettore Claudia Biscaglia, il responsabile sindacale Gabriele Mambelli, il responsabile ufficio assistenza soci Annalisa Camporesi, il consulente fiscale Gessyca Cupo e il responsabile dell'ufficio legale e consulente del lavoro Marco Carducci. La delegazione di Fratelli d'Italia era guidata dall'On. Alice Buonguerrieri e dal coordinatore comunale Vincenzo Bongiorno. Erano poi presenti anche Luca Bartolini, già consigliere regionale e coordinatore del comprensorio forlivese, l'assessore Marco Catalano, il capogruppo in Consiglio comunale Emanuela Bassi e i referenti di Azione Studentesca, i giovanissimi Giacomo Cenesi e Chiara Tartaretti.