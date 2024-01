Elezioni, la battaglia al centro. Italia Viva: "Non abbiamo veti né su Rinaldini, né su Zattini. Presto incontreremo tutti"

Alle prossime elezioni amministrative, per la scelta del prossimo sindaco, parte della partita si giocherà al centro. A contendersi i voti dei moderati saranno diverse formazioni politiche, da quelle dell'ex “terzo polo” (Italia Viva di Matteo Renzi, Azione di Carlo Calenda e Pri) fino alle liste civiche, partendo da quella del sindaco uscente, Forlì Cambia, che nel 2019 raccolse ben 6.330 preferenze, pari al 10,6% degli elettori.

Uno dei rebus è cosa farà Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, che a Forlì vede, anche se non esposto in primo piano, la presenza di Marco Di Maio, deputato per due legislature fino al 2022. Italia Viva, assieme ad Azione di Carlo Calenda arrivò alle Politiche 2022 a 5.961 voti al candidato Luca Ferrini, pari al 10%. Una “taglia” molto simile a quella di “Forlì Cambia”. Quali saranno le decisioni dei renziani le spiega Leonardo Gallozzi, giovane coordinatore di Italia Viva per il Forlivese.

Gallozzi, il centro-sinistra sta stringendo sul nome di Graziano Rinaldini, intanto guardate anche a possibili rapporti col centro-destra. Qual è la situazione?

“Il nostro rapporto è lo stesso con centro-destra e centro-sinistra, non abbiamo ancora incontrato nessuno ufficialmente, la nostra priorità è stilare un nostro programma con il quale andremo a confrontarci con gli altri partiti, mettendo in chiaro i nostri capisaldi. Nel giro di qualche settimana inizieremo a dialogare sia col centro-destra e centro-sinistra. Non abbiamo veti su Rinaldini, né su Zattini: quello che ci interessa sono i progetti, se crediamo che ci sia un candidato che possa far bene per la città di Forlì non abbiamo problemi a sostenerlo, così come se questo non dovesse succedere non avremo problemi a andare da soli”

Una eventuale corsa in solitaria sarebbe dura. Ce la fareste?

“Sono valutazioni che rimandiamo più avanti nel tempo, se non è possibile trovare un punto di incontro con centro-destra o centro-sinistra, la forza per andare da soli ce l'abbiamo e l'abbiamo dimostrato alle ultime elezioni Politiche, dove il nostro candidato del terzo polo ha avuto un risultato molto importante”.

A Modigliana Italia Viva dice 'Guardare a destra non è nelle nostre corde', non è in contraddizione con quanto detto finora?

“Non è tanto questione di centro-destra o centro-sinistra, ma come si manifestano queste forze. E' possibile anche che in alcuni comuni si vada col centro-sinistra, come può essere a Modigliana, in altri col centro-destra e in altri da soli. Il centro-destra non è uguale in tutti i Comuni del comprensorio, guardiamo candidato per candidato”.

Il vostro consigliere comunale di Forlì Massimo Marchi, invece, all'ultimo consiglio comunale ha avuto parole dure per la gran parte delle forze politiche locali, ma salvando in primis la lista civica 'Forlì Cambia' di Zattini. E' un segno di vicinanza politica?

“Siamo equidistanti da tutti, il consigliere Marchi ha espresso una valutazione sui 5 anni di quest'amministrazione ed è stato 'clemente' in particolare con Forlì Cambia, ma ha avuto parole di elogio anche per alcuni esponenti dell'opposizione, per cui noi siamo assolutamente equidistanti e parleremo con tutte le forze in campo e poi valuteremo”.

Marco Di Maio, esponente di spicco, tornerà in ballo come candidato?

“E' una risorsa molto importante, ha un'esperienza che nessun altro nel nostro gruppo ha. Non sarà candidato, ma rimane un nostro iscritto e una delle nostre risorse più importanti”.