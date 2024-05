Fratelli d'Italia presenta i suoi 32 candidati al Consiglio comunale: Bongiorno corre come capolista

Fratelli d'Italia ha presentato la sua lista di candidati alle elezioni amministrative di Forlì dell'8-9 giugno in sostegno alla riconferma del sindaco Gian Luca Zattini. Proprio il primo cittadino è intervenuto durante la presentazione della squadra e ha ringraziato Fdi per il leale sostegno dimostrato durante il mandato e sottolineando alcuni dei risultati ottenuti dalla sua amministrazione, tra cui il progetto di recupero dell'ex Monastero della Ripa grazie all'impegno del ministro Gennaro Sangiuliano, del viceministro Galeazzo Bignami e della deputata locale Alice Buonguerrieri; o ancora il salvataggio della scuola dei controllori di volo Enav su cui ha giocato un ruolo fondamentale l'intervento sempre di Bignami.

Alice Buonguerrieri, coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia, ha ribadito i positivi risultati dell'Amministrazione Zattini e l'impegno del Governo a fianco di Forlì. Buonguerrieri ha poi presentato Vincenzo Bongiorno come capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni amministrative. “E’ il coordinatore del partito a Forlì e sarà il nostro capolista – ha dichiarato - Giornalista pubblicista e consulente assicurativo, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014, è impegnato in diverse realtà associative, tra cui Confedilizia Forlì-Cesena, di cui è stato segretario provinciale per oltre cinque anni. Già amministratore unico di FMI - Forlì Multiservizi Integrati, ha un'esperienza importante che metterà a disposizione della città”.

"A Forlì è essenziale che prosegua il percorso avviato da Zattini e dal centrodestra nel segno di quella concretezza che Giorgia Meloni ha dato al Governo della nazione e che porteremo anche in Europa: alle elezioni europee sosterremo il nostro candidato Stefano Cavedagna – conclude Alice Buonguerrieri – Faremo tutto il possibile per eleggere un giovane e competente europarlamentare del territorio”.

Bongiorno ha poi presentato gli altri 31 candidati. “Siamo una lista di persone determinate e preparate, mosse dalla voglia di fare bene, a sostegno del Sindaco Gian Luca Zattini – ha evidenziato il capolista di FdI - e per far sì che la nostra amata Forlì continui a crescere".

La lista completa

Vincenzo Bongiorno (capolista), Maria Margherita Assogna, Luciano Baiardi, Damiano Bartolini, Elisabetta Barzanti, Emanuela Bassi, Jessica Benini, Alberto Bravi, Marco Catalano, Giacomo Cenesi, Paolo Consiglio, Alfonso Cristian D'Aiello, Fabio Dall'Agata, Ramona Carmela Del Gatto, Gabriella Fagnoli, Paolo Farneti, Lucia Fuochi, Erio Garavini, Paola Garavini, Massimo Mazzanti, Micaela Montanari, Armando Pompignoli, Fabrizio Ragni, Andrea Ravaldini, Daniela Salerno, Daniela Saragoni, Chiara Tartaretti, Cristina Tassinari, Salvatore Tolve, Cinzia Venturi, Alberto Zaccaroni, Carlo Zollo.