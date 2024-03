Il segretario regionale di "Azione" a "Salotto blu": "A Cesena e Ferrara siamo con il centrosinistra, a Forlì con il centrodestra. Ecco perché".

Marco Lombardo, deputato e leader emiliano-romagnolo del movimento fondato da Carlo Calenda, intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione "Salotto Blu" in onda su Video Regione, si è espresso su temi di attualità politica. "Ci stiamo strutturando sul territorio, abbiamo aperto sedi del partito a Bologna, Ferrara, Reggio Emilia. Per le elezioni comunali del prossimo giugno - ha spiegato Lombardo - abbiamo scelto di appoggiare sindaci le cui idee collimano con le nostre, indipendentemente dagli schieramenti di appartenenza. Non crediamo esista in Italia un "centro" politico da presidiare, ma contenuti e indirizzi da sostenere oppure no. A Forlì, ad esempio, sosteniamo la Lista civica di Zattini con la nostra candidata Sarà Samori. Non abbiamo chiesto per lei un assessorato, come non lo chiediamo a Cesena o a Ferrara. Se però otterrà significativi risultati elettorali una riflessione sul suo impegno potrebbe aprirsi". La trasmissione andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre.