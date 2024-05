L'ex assessore Buffadini: "Rimprovero a Zattini l'incapacità di mettere le basi per la Forlì del 2050"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

La mia trentennale esperienza di Consiglio Comunale di Forlì sia come consigliere sia come amministratore mi offre la maturità di poter esprimere un giudizio sulle recenti affermazioni del sindaco Zattini in merito a 50 anni di disastri che il centro sinistra avrebbe commesso in questa città. Ho vissuto e partecipato alle maggioranze dei sindaci Zaniboni, Sedioli, Rusticali e Masini e posso esprimere un giudizio di grandi persone con grande moralità e grande capacità amministrativa, grande visione strategica (ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti).

Per quanto riguarda i sindaci Balzani e Drei nutro e do valutazioni scarsamente sufficienti ed è ciò mi portò a scegliere Zattini e votarlo nel 2019. Ritenevo necessario un cambiamento, una giusta alternanza che desse nuovi stimoli ad una città che si stava addormentando con uno scarso ricambio generazionale di nuovi e preparati amministratori nel centro sinistra; quindi non scelta ideologica, ma una determinazione che scaturiva da un interesse che superava le proprie convinzioni politiche ma poneva il bene della città come elemento prioritario ed imprescindibile, dopo aver ben amministrato Meldola.

Il condizionamento politico dei partiti della maggioranza di centrodestra penso che l'abbiano limitato a tal punto che ciò mi ha portato ad esprimere un giudizio sulla gestione amministrativa di tipo ordinario senza una visione di ampio respiro e di grande progettualità, avendo avuto la fortuna di poter disporre di risorse aggiuntive derivanti dal PNRR che in altri tempi venivano sognate, visti gli obblighi derivanti dal patto di stabilità e dalla crisi finanziaria che vivevano gli enti locali. Dopo le affermazioni, sui 50 anni di disastri dei Sindaci del centro sinistra, ha tentato di correggere il tiro distinguendo il valore dei Sindaci rispetto alla politica che li sosteneva, ma ha messo una toppa che è peggio del buco essendo i partiti parte integrante ed irrinunciabile per le scelte amministrative.

Ne dovrebbe sapere qualcosa. La sua giunta ha avuto qualche buon amministratore e ha fatto anche alcune cose positive, ma ciò che gli rimprovero è la mancanza di visione strategica, la capacità di mettere le basi e le idee per la Forlì del 2050. Rileggendo il suo programma del 2019, e confrontandolo con i risultati ottenuti le debbo dare un voto altamente insufficiente avendone realizzato solo una piccola parte. I sindaci ed i partiti degli anni dal 1970/2010 avevano, sia che fossero di maggioranza che di opposizione, un modo diverso di confrontarsi , non esisteva la cultura dell' uno contro gli altri, non esistevano le offese o i giudizi personali, non esisteva l'odio e la denigrazione.

Per questo giro di elezioni comunali 2024, punto ancora sull'alternanza, quindi Rinaldini perchè ho riscontrato in Lui e nel suo programma quelle caratteristiche sia amministrative che umane che ho conosciuto e toccato in quei sindaci, Satanassi, Zaniboni, Sedioli, Rusticali, Masini senza dimenticare il primo sindaco Franco Agosto e il sindaco repubblicano Icilio Missiroli. Sono straconvinto che farà molto bene e riporterà Forlì al ruolo che si merita.

Lodovico Buffadini ex amministratore Repubblicano (anni 1980/2010)