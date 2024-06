Elezioni, 30 personalità del mondo cattolico di centrosinistra sostengono Rinaldini: "Programma attento all'inclusione"

"Senza pretendere di rappresentare tutti i cattolici, ma anche senza sottrarci al dovere di essere parte attiva della società, vogliamo esprimere il nostro punto di vista sulle proposte programmatiche che le forze politiche stanno sottoponendo al giudizio dei cittadini. In un momento storico come l’attuale, caratterizzato da una società complessa con grandi cambiamenti sociali, economici e ambientali che stanno acuendo le diseguaglianze, la nostra attenzione non può che essere rivolta a capire quali azioni le forze politiche locali intendono proporre per fare di Forlì una città moderna inclusiva, accogliente e aperta": è quanto viene spiegato in un "un appello al senso civico di ogni cittadino interessato al futuro della propria comunità affinché vada a votare", diffuso da 30 personalità del mondo cattolico, tra cui diversi ex amministratori e assessori di centrosinistra, nonché gli animatori della lista 'Rinnoviamo Forlì' che sostiene Graziano Rinaldini: Alberto Manni, Evangelista Castrucci, Michele Fiumi, Veronica Tedesco, Benedetta Bandini, Samanta Mambelli, Elisa Mini, Bertolini Daniela, Mambelli Daniele, Mauro Callegari, Massimo Beleffi, Fosco Foglietta, Monica Bassini, Paolo Zanchini, Francesco Lucio Formica, Franco Marzocchi, Danilo Casadei, Agnese Fiumi, Marisca Guardanti, Edgardo Mambelli, Sebastiano Orofino, Anna Nati, Andrea Gironi, Francesco Altamura, Annamaria Bucci, Gianfranco Zacchini, Daniela Drei, Giovanni Fabbri, Stefania Fussi, Romina Rossi.

Per i 30 firmatari "Questo dà un significato al termine “Rigenerazione” che va inteso non solo in senso fisico ma soprattutto sociale, economico e ambientale. In una società caratterizzata da diminuzione della natalità, aumento degli anziani, aumento delle povertà, presenza di migranti, i cittadini devono essere al centro delle politiche sociali, a partire dall’abitazione (considerata come un diritto fondamentale per i più bisognosi, italiani o migranti che essi siano) per sottolineare, poi, l’importanza del farsi carico delle diversità e di promuovere politiche di inclusione, Nell’ultimo Report Povertà della Caritas e della Diocesi di Forlì -Bertinoro, solo a Forlì si contano 600 persone senza fissa dimora, 580 famiglie hanno ricorso all’aiuto dell’Emporio della Solidarietà per soddisfare i propri bisogni alimentari, con una crescita annua del 9,4% A questi principi di accoglienza ci richiama la Dottrina Sociale della Chiesa e in particolare Papa Francesco, che nelle sue varie encicliche “Fratelli Tutti” e “Laudato Sì” ci invita alla fraternità e all’amicizia sociale, a far si che diritti, doveri, e dignità siano uguali per ogni essere umano, a combattere la cultura dello scarto".

Bocciate le proposte di Zattini: "Con questa chiave di lettura abbiamo analizzato i vari programmi, a partire da quello dell’Amministrazione uscente, constatando, ahimè, la poca attenzione ai problemi sopra accennati. Esso si caratterizza, infatti, per interventi (o dalla assenza di interventi) nei quali l’inclusione è stata sostituita da azioni sanzionatorie a carico di chi non gode di alcun diritto, piuttosto che essere interpretata come l’aiuto a coloro che si sono visti negare tali diritti. Pensiamo, inoltre, che si sarebbe potuto fare molto di più per la “cura” delle persone fragili, deboli e vulnerabili, promuovendo una maggiore collaborazione con il terzo settore. Risorsa preziosa, questa, che ha però bisogno di non essere considerata “ruota di scorta”, bensì co-protagonista della programmazione sociosanitaria e sociale. Il principio della “solidarietà orizzontale” deve essere incarnato nella quotidianità della azione amministrativa. Tutto ciò per perseguire un obiettivo dall’enorme valore etico: nessuno deve essere tagliato fuori e nessuno essere lasciato indietro. Infine, notiamo come la partecipazione, frutto del confronto con i cittadini, sia stata la grande assente nell’azione di governo della attuale Giunta che ha preferito la pressoché assoluta autoreferenzialità".

Invece arriva il sostegno a Rinaldini: "In questo quadro politico abbiamo seguito con particolare interesse e piacevole sorpresa il lavoro fatto dalla Lista Civica “RinnoviAmo Forlì” in appoggio al candidato sindaco Graziano Rinaldini. Un’esperienza di partecipazione e di condivisione, nata da cittadini volenterosi e da tanti giovani. Un comune sentire, pur nella diversità delle provenienze che è sinonimo di capacità di dialogo e di sintesi. che ha prodotto un metodo e un programma che a partire della conoscenza dei problemi del territorio forlivese, fa della prossimità e dell’inclusione gli strumenti fondanti della propria proposta politica e che, da cristiani, riteniamo conforme e vicino alla nostra idea di società e di città. Principi e valori sintetizzabili nel rifiuto di ogni estremismo ideologico, nel proporre incisive azioni di cambiamento concretamente realizzabili, nel prospettare una visione del futuro di una città organica e sfidante, nel promuovere politiche intelligenti di accoglienza e integrazione, nel sapere che lo sviluppo si conquista attraverso cooperazione e sinergie, nel fare squadra con le altre istituzioni e con le risorse della società civile. Quindi un’azione politica fortemente valoriale, ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, che, al contrario, non trova riscontro nel pensiero e nelle azioni delle maggiori forze politiche che sostengono l’amministrazione uscente".