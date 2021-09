Elezioni a Bertinoro, a sostegno di Gessica Allegni arriva anche l'assessore regionale Andrea Corsini

Proseguono gli incontri della Lista Insieme per Bertinoro e della candidata Sindaca Gessica Allegni. Dopo il pranzo di autofinanziamento di Sabato 11, che ha visto la presenza dei sindaci dei comuni limitrofi Lattuca (Cesena), Garavini (Forlimpopoli) e Cavallucci (Meldola), e della colazione conviviale di Domenica presso la pasticceria Caparco, lunedì sarà il turno dell’Assessore Regionale Corsini.

L’assessore con deleghe a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio sarà infatti presente in due diversi appuntamenti assieme ai candidati della lista della Allegni. Il primo alle 18.30 presso la polisportiva Panighina di via Campolongo 80 sarà incentrato sulla mobilità e sul progetto della rotonda di Panighina sulla via Emilia, mentre il secondo si terrà alle ore 20 presso le sale del Grand Hotel Fratta Terme, per parlare di Turismo, Termalismo ed Enogastronomia.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al confronto.