Elezioni a Bertinoro, Allegni: "In 300 per la serata con Bonaccini. Impegni concreti dalla Regione"

“La presenza del presidente Stefano Bonaccini è la conferma dell'impegno della Regione Emilia Romagna nei confronti della città di Bertinoro". Così il candidato sindaco di "Insieme per Bertinoro", Gessica Allegni, all'indomani della visita sul Colle del governatore Bonaccini e all'incontro a Santa Maria Nuova Spallicci al quale, afferma Allegni, "hanno partecipato oltre 300 persone". "E' importante - continua il candidato sindaco - che Bonaccini abbia confermato l'impegno della Regione per vedere realizzata il prima possibile la rotonda di Panighina e l'arrivo di fondi regionali per i comuni per la realizzazione di nuovi asili nido".

Il presidente della Regione ha parlato poi di nuovo bandi regionali a supporto delle attività colpite dall'emergenza Covid-19 del bando a sostegno delle Società Sportive. "Avremo tanto lavoro da fare dal 5 ottobre in poi - prosegue Allegni -. Vogliamo arrivarci con le idee chiare e priorità concrete, per questo stiamo facendo una campagna elettorale sui temi senza cedere mai alla denigrazione personale che altri invece praticano".

Quindi la stoccata al candidato sindaco della lista Bartnora, Barbara Asioli: "Lo facciamo senza sottrarci al confronto con i cittadini bertinoresi e non ci saremmo sottratti nemmeno ad un confronto pubblico con l'altra lista che ci è stato negato. Continuiamo la nostra campagna elettorale casa per casa, in ogni frazione, continueremo a parlare di temi vicini ai nostri concittadini senza cedere a polemiche strumentali, di chi non ha a cuore il futuro del nostro Comune".