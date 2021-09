Elezioni a Bertinoro, Allegni inaugura la nuova sede del comitato elettorale insieme ai candidati al consiglio

Si tratta della seconda sede, dopo quella di Fratta Terme, in Piazza Guido del Duca 15 ( nei locali della ex macelleria)

Sabato alle 10:30 si terrà l’inaugurazione della sede del comitato elettorale della lista “insieme per Bertinoro” per Gessica Allegni sindaco, a Bertinoro centro. Si tratta della seconda sede, dopo quella di Fratta Terme, in Piazza Guido del Duca 15 ( nei locali della ex macelleria). "Tutte le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare per un brindisi inaugurale della nostra campagna elettorale", evidenzia Allegni. Per l'occasione saranno presenti le candidate e i candidati al consiglio comunale.