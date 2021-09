Elezioni a Bertinoro, Allegni (Insieme per Bertinoro) presenta la sua squadra

Lunedì la candidata a sindaca di Bertinoro Gessica Allegni presenterà la sua squadra di candidati per il Consiglio Comunale a Fratta Terme. L’evento si terrà alle 20.30 al Bar Nadiani e per l’occasione verrà approfondito il programma della sua lista Insieme per Bertinoro per la frazione.

Alcuni dei punti principli riguardano la riqualificazione della via Loreta, una bretella di collegamento stradale fra via Meldola e via Para, attraverso la via Ronco, la messa in sicurezza ed una pista ciclabile per la via Tro Meldola, che colleghi Fratta a Forlimpopoli via Selbagnone. Prioritario è poi, per la candidata, riportare il parco delle Terme ai cittadini e farne il parco urbano del Comune di Bertinoro. Per quanto riguarda le terme di Fratta, l’impegno dei candidati della lista della Allegni è quello di accompagnare l’avvio della nuova gestione per rilanciare opportunità turistiche e progettualità coi comuni vicini, affinché diventino le Terme del territorio. Il benessere, assieme allo sport, sono tra gli aspetti più importanti e fondamentali per la salute psico-fisica delle persone, secondo la lista.

“Sappiamo di poter contare su un team qualificato, che pur nella precarietà del momento lavorativo ha dimostrato grande attaccamento alla struttura ed ora vuole fare squadra per dare un futuro al nostro termalismo - ricorda Allegni nel suo programma - Noi ci saremo, insieme alla comunità di Fratta, con l’impegno a fare gli investimenti che servono, per la qualificazione urbana, il sostegno alle attività commerciali, le riqualificazioni, anche aprendo un confronto con la Pro Loco locale sulla rinascita del Teatro Eliseo".