Elezioni a Bertinoro, Allegni istituisce il filo diretto col candidato tramite WhatsApp

"Mercoledì si è tenuto un incontro molto partecipato della lista "Insieme per Bertinoro" per Gessica Allegni Sindaca, a Santa Maria Nuova, dove abbiamo intenzione di costruire un grande polo aggregativo nell'area Pac4 e progettare la copertura del tennis per offrire alla comunità non solo un impianto sportivo ma una sala polivalente": spiega i progetti per il paese una nota della lista che sostiene Allegni.

"La nostra campagna vive nel confronto e nell'incontro coi cittadini, abbiamo messo al primo posto le persone e la loro cura ma siamo consapevoli di quanto occorra fare per dare risposte più chiare e celeri, risolvere il problema della sicurezza di strade e marciapiedi, continuare a investire in scuola e formazione, sport, verde e cultura. In relazione a tutto questo vogliamo intervenire favorendo progettualità, stanziando risorse per le frazioni, chiedendo ai cittadini di rendersi anche loro protagonisti della sfida per raggiungere soluzioni condivise. Per questo abbiamo attivato un servizio whatsapp pubblico, al numero 3518346640, tramite il quale chiunque può scrivere per ricevere informazioni, effettuare richieste e chiarire ogni eventuale dubbio sul programma. A questo numero risponderò io direttamente, e se sarò eletta lo trasformeremo in un servizio fisso per le relazioni con il pubblico, in modo da essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini" dichiara Allegni.

Gessica Allegni, le candidate e i candidati terranno altri incontri pubblici nei prossimi giorni. Venerdì sera sarà a Polenta presso la sede dell'associazione Amici Di Polenta, lunedì 13 alle 20:00 è prevista una iniziativa su turismo e termalismo a Fratta con l'assessore regionale Andrea Corsini, mentre il 17 settembre tornerà a Santa Maria Nuova con Vasco Errani per parlare di sanità e welfare di comunità.