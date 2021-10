Elezioni a Bertinoro, Allegni replica ad Asioli: "Il pediatra può scegliere dove ricevere"

Gessica Allegni, candidato sindaco per la lista "Insieme per Bertinoro", risponde così alle osservazioni al candidato sindaco della lista civica "BartnOra", Barbara Asioli

"La mia avversaria continua a diffondere notizie senza fondamento, sulla situazione sanitaria del nostro comune, affermando che sarebbe una mancanza dell'amministrazione il fatto che non ci sia un pediatra "di stanza" a Bertinoro". Gessica Allegni, candidato sindaco per la lista "Insieme per Bertinoro", risponde così alle osservazioni al candidato sindaco della lista civica "BartnOra", Barbara Asioli, secondo la quale "con 1.412 under 14, Bertinoro ha solo un pediatra. È questo il più grave dei disservizi in ambito sanitario registrato in queste ultime settimane di campagna elettorale".

"La casa della salute e il distretto di Bertinoro e Forlimpopoli sono considerati una struttura unica, il pediatra può scegliere dove ricevere - afferma Allegni -. Infatti tempo fa avevamo una pediatra che veniva a Santa Maria Nuova. Il pediatra non è obbligato ad avere l'ambulatorio nella struttura del comune e, in ogni caso, questo riguarda Ausl e non l'amministrazione. Semmai, quindi, è un problema di gestione dell' Ausl in base a quelle che sono le regole del contratto nazionale".

"Conclude Allegni" Mi chiedo se siano queste le conoscenze necessarie per poter parlare di temi così rilevanti, noi ieri abbiamo tenuto una partecipatissima iniziativa sulla salute con interventi dei nostri medici di base che hanno raccontato bene quali siano le difficoltà e le strade che l'amministrazione potrebbe percorrere per intervenire. Una di queste strade è realizzare la proposta che abbiamo messo come primo punto del nostro programma per un "centro di tutela e promozione della salute", a cui stanno lavorando professionisti del calibro del dottor Claudio Calboli e Giovanni Bissoni".