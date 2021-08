Elezioni a Bertinoro, anche Forza Italia sostiene Barbara Asioli: "E' il momento di intraprendere la strada del cambiamento"

La candidato sindaco della lista BartnOra, Barbara Asioli, incassa il sostegno di Forza Italia. "È necessario dire ai cittadini di Bertinoro che questo è il momento per cambiare direzione, per intraprendere la strada del cambiamento - esordisce Lauro Biondi, capogruppo di Forza Italia in provincia, affiancato da Massimo Viroli, coordinatore provinciale di Forza Italia Seniores di Forlì-Cesena -. Vogliamo sfruttare al meglio le caratteristiche di questo territorio unico nel suo genere. Bertinoro deve essere in grado di vivere di turismo".

"Forza Italia non vuole chiedere posti in giunta - aggiunge Biondi -. Vogliamo solo supportare la candidata. Lei si occuperà di tutto, dalla creazione della lista alla scelta delle proposte. Molti dei possibili membri della lista rappresentano i valori di Forza Italia. Proprio in questi giorni la candidata sta ascoltando le problematiche dei bertinoresi per comprendere appieno di cosa hanno bisogno. Noi amiamo Bertinoro e vogliamo per questa città un sindaco giusto, un sindaco che potrà portare il cambiamento”.

La lista civica Bartnora è supportata da tutto il centrodestra, inclusi Fratelli d’Italia e Lega, ma parte da un impegno locale. Prosegue Biondi: “Questa non è la lista del centrodestra, non è una lista che è stata creata per volontà dei partiti. Ha il nostro supporto ma i suoi valori nascono da una ricca storia di liste civiche territoriali che hanno da sempre avuto un grande appoggio popolare. È slegata da questioni partitiche o di ideologia”.

"Siamo soddisfatti della lista che si sta creando - conclude -. Abbiamo aspettato un po’ prima di dare il nostro appoggio, dovevamo confrontarci internamente. Ma ora posso dire che Barbara Asioli è il candidato giusto. Sono sicuro che sarà eletta e che diventerà un bravissimo sindaco".